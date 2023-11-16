Отмена комиссий за оплату ЖКУ не спасет россиян. Банки найдут возможность забрать свое

Он отметил, что реализация инициативы по отмене комиссий вполне вероятна. Банковский сектор зачистили, иностранных кредитных организаций почти не осталось. На сегодняшний день на российском рынке доминируют госбанки, в том числе Сбербанк и ВТБ.

«Если будет принято именно административное командное решение, то они подчинятся. Но в банках работают достаточно опытные люди, они найдут, на чем компенсировать [потери]. Например, на процентных ставках по кредиту», - подчеркнул Крохин.

Он напомнил, что после повышения Центробанком ключевой ставки кредитные организации подняли проценты по ипотеке. То есть свои потери банки компенсируют, пояснил юрист.

При этом отмена комиссии достаточно номинальна. Потому что сейчас и так есть возможность оплачивать жилищно-коммунальные услуги без дополнительных взысканий через государственные порталы. Есть достаточно крупные банки, которые также принимают оплату без комиссии, добавил Крохин.

Он не считает ситуацию с взиманием комиссии проблемой. Ее можно решать рыночными и административными методами, заключил юрист.

Госдума рассмотрит во втором чтении проект закона об отмене банковских комиссий за коммунальные платежи в пятницу, 17 ноября. В первом чтении инициативу одобрили еще в 2020 году.