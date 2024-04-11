Отказы банков дружественных стран по платежам из России резко выросли

«Ситуация здесь развивается динамично и не очень радует. <...> Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы работать», - отметил он.

По словам Костина, отказы в проведении платежей от комплаенс-контроля появились без разъяснения причин после ужесточения вторичных санкций Запада в конце 2023 года. При этом больше всего отказов поступило от банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.

Также банкир указал на рост сроков проведения платежей и комиссии за них. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с электроникой, компьютерами и оборудованием.

Несколько крупных китайских банков перестали принимать российские платежи в юанях. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в кредитных организациях Турции.