Отказы банков дружественных стран по платежам из России резко выросли
Банки дружественных стран резко увеличили число отказов в проведении платежей из России. Об этом глава ВТБ Андрей Костин рассказал на съезде Ассоциации банков России. Его процитировало РИА «Новости».
«Ситуация здесь развивается динамично и не очень радует. <...> Постоянно снижается число заграничных банков, которые с нами готовы работать», - отметил он.
По словам Костина, отказы в проведении платежей от комплаенс-контроля появились без разъяснения причин после ужесточения вторичных санкций Запада в конце 2023 года. При этом больше всего отказов поступило от банков дружественных юрисдикций, отметил глава ВТБ.
Также банкир указал на рост сроков проведения платежей и комиссии за них. Кредитные организации также стали запрашивать больше документов, особенно по сделкам с электроникой, компьютерами и оборудованием.
Несколько крупных китайских банков перестали принимать российские платежи в юанях. Аналогичную ситуацию зафиксировали и в кредитных организациях Турции.