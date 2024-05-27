Отечественные верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

В пошлом году ВТБ получил в доверительное управление на пятилетний срок 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Костин занял пост председателя совета директоров компании. Он отметил, что посетил все предприятия.

«Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это - при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться?» - высказался он.

По его словам стране нужны современные верфи, сегодня судостроение имеет абсолютно другие технологии. Также он прокомментировал ситуацию в компании. Костин уточнил, что претензии властей страны к прошлому руководству корпорации связаны с выпуском изначально убыточной продукции. Он добавил, что сейчас компания не допустит того, чтобы закрывать дыры ОСК посредством денег правительства.