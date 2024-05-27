27 мая 2024, 12:43

Отечественные верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

РИА «Новости»
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Глава ВТБ Андрей Костин сравнил с экскурсией в исторчисекий музей состояние российских верфей. Об этом он заявил в интервью «Фонтанке».

В пошлом году ВТБ получил в доверительное управление на пятилетний срок 100% акций Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Костин занял пост председателя совета директоров компании. Он отметил, что посетил все предприятия.

«Это как экскурсии в исторический музей: вот это построено при царе таком-то, это - при императоре таком-то. Ну, ребята, чему радоваться?» - высказался он.

По его словам стране нужны современные верфи, сегодня судостроение имеет абсолютно другие технологии. Также он прокомментировал ситуацию в компании. Костин уточнил, что претензии властей страны к прошлому руководству корпорации связаны с выпуском изначально убыточной продукции. Он добавил, что сейчас компания не допустит того, чтобы закрывать дыры ОСК посредством денег правительства.

Музеи Интервью Деньги Андрей Костин
27 мая 2024, 08:29
Мошенники начали обманывать россиян при обращении в банки Турции
Unsplash
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В Турции участились случаи мошенничества при открытии счетов в банках. Злоумышленники в соцсетях предлагали россиянам помощь, а в результате присваивали их деньги, сообщил источник РИА «Новости».

Представитель одного из частных турецких банков рассказал, как некоторые россияне попадались на уловки мошенников. Открытие счета занимало не менее трех дней, так как происходило под усиленным контролем головных офисов. Он сообщил, что одним из главных требований к потенциальным клиентам стало наличие неснимаемого депозита на сумму 10 тысяч долларов.

«Мошенники, используя страницы в социальных сетях, привлекают различными рекламными кампаниями граждан России, обещая им простой способ открытия счета без вида на жительства и права на работу со „стопроцентной гарантией“», - сказал он.

Собеседник агентства призвал россиян не верить обещаниям и лично обращаться в банки за открытием счета. Он заявил, что при наличии документов иностранцев обслужат как частные, так и государственные кредитные организации.

Из-за давления США переводы между Россией и Турцией осложнились, некоторые турецкие банки отказались принимать платежи. Страны Запада пригрозили местным компаниям вторичными санкциями.

Турция Банки Мошенничество Деньги
27 мая 2024, 03:11
Юрист объяснил, как поделиться пенсией с родителями
РИА «Новости»
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В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм», что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Поправку в закон «О страховых пенсиях» в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает, что работающие россияне смогут передать не более двух коэффициентов в год: либо по одному каждому родителю, либо единственному родителю в полном объеме.

Юрист объяснил, что за год работающий россиянин может накопить максимум 10 страховых коэффициентов. Для этого он должен получать «белую» зарплату более185 тысяч рублей. А если человек получает 40-50 тысяч рублей, то все его заработанные коэффициенты будут уходить родителям, а в старости он сам столкнется с трудностями.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана, обещая своим жертвам перерасчет пенсии.

В Госдуму внесли законопроект, который позволит детям передавать свои пенсионные коэффициенты родителям, увеличивая их пенсию. Заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил агентству «Прайм» , что инициатива полезная, но воспользоваться ей смогут только высокооплачиваемые сотрудники.

Пенсия Рубль Законы Россия Зарплаты
26 мая 2024, 17:21
В Госдуме выступили за минимальный уровень доходов для повышения НДФЛ
РИА «Новости»
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Комитет по бюджету Госдумы по донастройке налоговой системы выступил за установку нижнего порога в прогрессивной шкале НДФЛ. Рекомендации опубликовали на сайте нижней палаты российского парламента.

Показатель, отметили в комитете, может составить не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по России. Депутаты призвали учитывать тот факт, что повышение налоговой нагрузки не коснулось подавляющего большинства жителей страны.

«Рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации», - сказали в Госдуме, уточнив, что проанализировали все предложенные варианты.

Порог для применения налога на профессиональный доход, указали в комитете, составляет 2,4 миллиона рублей в год. Месячная сумма составит порядка 200 тысяч.

По данным Росстата, отметил «Интерфакс» , среднемесячная номинальная зачисленная зарплата в целом по экономике России на январь составляла порядка 75 тысяч рублей, а в феврале превысила 78 тысяч.

Рубль Доходы Россия НДФЛ Экономика
25 мая 2024, 13:42
«Ответ у нас есть». Силуанов рассказал, что ждет Запад при использовании активов России
РИА «Новости»
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У России есть возможности дать зеркальный ответ Западу при использовании российских активов. Об этом в беседе с Павлом Зарубиным для программы «Москва.Кремль.Путин» заявил глава Минфина Антон Силуанов. Комментарий опубликовали в Telegram-канале журналиста.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, - это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются, сейчас идеология поменялась», - отметил министр.

Теперь, по его оценке, никакие правовые для западных стран не действуют, поэтому они позволяют себе заявлять, что золотовалютные резервы вроде как пока забирать не будут, а вот доходы от их использования будут направлять на определенные цели.

«У нас то же самое есть и все возможности. Есть замороженные деньги на счетах „С“, есть активы, мы тоже получаем доходы, будет решение - аналогично поступим, зеркально, поэтому ответ у нас есть», - подчеркнул глава Минфина.

Минфин РФ Россия

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