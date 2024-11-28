Осталось меньше недели. Россиянам напомнили об уплате налогов за имущество

Если не заплатить налог вовремя, будут ежедневно начисляться пени. Если должник проигнорирует напоминания, ФНС обратится в суд, в результате чего налог и пени взыщут судебные приставы.

Оплатить налоги можно разными способами: через сервис «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика или ЕПГУ, в банке, МФЦ, кассах местных администраций и в организациях федеральной почтовой связи.

Для налогоплательщиков из Белгородской и Курской областей, а также для пострадавших от паводка оренбуржцев срок уплаты продлили на 12 месяцев.

Ранее депутат Госдумы Надежда Школкина посоветовала россиянам активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами. Граждане имеют возможность получить вычеты по расходам в течение трех последних лет, подчеркнула она.