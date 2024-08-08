08 августа 2024, 13:00

Основной локацией для расширения складских площадей остается Московский регион

Unsplash
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К такому выводу приходят эксперты NF Group Research, опросив игроков рынка. 78% из них наращивают мощности именно в Подмосковье. Так, в начале августа об открытии нового склада здесь объявили ГК «Деловые Линии». Для логистического оператора это седьмой 3PL-склад в Московской области.

«Мы видим спрос предпринимателей на комплексную логистику в столичном регионе и отвечаем на это увеличением складских площадей. Новый склад в Красногорске благодаря удачному расположению в 10 километрах от МКАД позволяет оказывать услуги кросс-докинга, фулфилмента, а также номенклатурного ответственного хранения с доставкой до пункта назначения. Для крупного и среднего бизнеса здесь разработаны готовые отраслевые решения, учитывающие специфику хранения и транспортировки таких товаров, как автозапчасти, мебель, химия, товары повседневного спроса, телеком, промышленное оборудование, одежда и обувь», - отметили в пресс-службе компании.

Интерес к инвестициям в область фиксируется и у ритейлеров. О подписании договора субаренды в Зеленограде на 52 тысячи кв. метров с маркетплейсом «Всеинструменты.ру» заявили на этой неделе Wildberries. К слову, онлайн-ритейлеры, транспортные и логистические компании, по мнению экспертов рынка, являются драйверами спроса на складские активы в регионе. На эти категории приходится 67% и 17% заключенных сделок.

07 августа 2024, 16:47
Стало известно о возможной смене руководства Первой грузовой компании
Unsplash
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В Первой грузовой компании сменится топ-менеджмент, а в скором времени она может перейти под контроль ВТБ. Об этом сообщил РБК.

Источники издания сообщили, что предприятие возглавит Олег Романов, ранее работавший в Федеральной грузовой компании, а председателем совета директоров станет бывший вице-президент РЖД Анатолий Краснощек.

Кроме того, собеседники назвали ВТБ потенциальным новым владельцем компании, поскольку банк в прошлом году выделил часть средств нынешнему ее хозяину для покупки у Владимира Лисина.

Пресс-службы ПГК и банка отказались комментировать ситуацию.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров назвал две главные железнодорожные магистрали, ставшие артериями и хребтом российской экономики.

РЖД Банки Поезда
07 августа 2024, 16:20
Продажи новостроек в Москве и Подмосковье резко рухнули
Медиасток.рф
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Количество продаж новостроек в Москве и области существенно сократилось на фоне отмены массовой льготной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

В июле, уже после отмены льготной ипотеки, в московском регионе зафиксировали 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами. Этот показатель сократился на 40% по сравнению с июнем и на 18% - по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Новостройки в старых границах города стали покупать реже: за месяц продажи рухнули на 31%, а за год - на 19%. В Новой Москве первичку приобретали на 41% реже, чем в прошлом месяце. Больше всего снижение спроса заметно в Подмосковье, где продажи обвалились на 50% за месяц и на 30% - за год.

Несмотря на падение продаж, цены на новостройки подросли. По информации издания, стоимость квадратного метра за месяц подскочила на 8%, а за год - на 15%.

Ранее гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков объяснил, что жители России по возможности покупали жилье в начале лета , до отмены льготной ипотеки. По его словам, «июльский провал» по количеству заявок на программу является закономерным.

Строительство Ипотека Льготная ипотека Москва
06 августа 2024, 12:45
Сбербанк увеличил ставки по краткосрочным вкладам
pxhere.com
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Сбербанк увеличил ставки по вкладам на срок до семи месяцев, теперь максимальная доходность в 17% доступна для сберегательных продуктов сроком на восемь-девять месяцев.Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Ставки повысили по трем сберегательным продуктам банка: «Лучший %», «Сбервклад» и «Управляй» на сроках до семи месяцев включительно.

Максимальная ставка по «Сбервкладу» на срок один-два месяца теперь составляет 11,1%, а на три-семь месяцев - 16,25%. Для вкладов на восемь-девять месяцев ставка достигает 16,75%.

Премиальные клиенты могут получить ставку 11,5% на один-два месяца, 16,5% на три-семь месяцев и 17% на срок восемь-девять месяцев.

Что касается вклада «Лучший %», то при открытии счета на восемь-девять месяцев клиенты могут рассчитывать на ставку до 18%.

Ранее «Сбер» повысил ставку по рыночной ипотеке. С 6 августа ставка составляет минимум 20%.

Сбербанк Налог на проценты по вкладам в России
06 августа 2024, 11:14
Минпромторг и Минфин попросили назвать получателей средств утильсбора на авто
Unsplash
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Ассоциация «Российские автодилеры» обратилась к Минпромторгу и Минфину с требованием объяснить, кому и в каком порядке будут направлять средства компенсации утильсбора. Об этом сообщил РБК.

Ведомства подтвердили изданию, что получили письмо от ассоциации и рассмотрят его.

Минпромторг считает, что правительство с помощью утилизационного сбора сможет реализовать комплекс мер господдержки, а индексация не окажет влияния на цены на отечественные авто, отметили в РБК. Ассоциация попросила власти пояснить условия, порядок и размеры получения этой компенсации для производителей, которые только планируют начать выпуск автомобильной техники в России.

«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», - указал представитель РоАД.

Пошаговую ежегодную индексацию утильсбора на машины, автобусы и спецтехнику установят с октября 2024 года до 2030 года. Сбор могут проиндексировать в среднем на 70–85% в первый год и на 10–20% каждый последующий год.

Ранее главред журнала «За рулем» Максим Кадаков предположил, что россияне будут пытаться купить машины до увеличения утильсбора. По его мнению, в то же время продажи машин в кредит просядут из-за роста ключевой ставки.

Минфин РФ Россия Минпромторг РФ Машины Экономика

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