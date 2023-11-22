22 ноября 2023, 01:03

Орешкин рассказал о будущем курса рубля

РИА «Новости»
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Рубль еще может продемонстрировать укрепление, но не стоит ожидать кардинальных отклонений от нынешнего курса. Об этом помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин рассказал «Московскому комсомольцу».

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», - сказал он.

По словам Орешкина, коррекция курса рубля произошла на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это спровоцировало рост спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев предположил, что национальная валюта России может укрепиться еще сильнее благодаря принятым мерам.

Укрепление рубля эксперт связал с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки.

Рубль Россия Курс валют
21 ноября 2023, 20:50
Forbes назвал самый убыточный российский банк
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Журналисты составили рейтинг самых убыточных компаний России по итогам прошлого года. Первое место в нем отдали ВТБ, сообщил журнал Forbes.

«Мы решили посмотреть на компании с противоположным финансовым результатом, то есть с самыми большими убытками, и сделали список из 10 таких компаний», - указали в материале.

Авторы статьи подсчитали, что в 2022 году убытки ВТБ составили 612,6 миллиарда рублей. По данным Forbes, внешнеполитические риски оказали на банк более сильное влияние потому, что он показал большую уязвимость к вероятности международных санкций.

В качестве источников для составления рейтинга взяли только опубликованную компаниями финансовую или бухгалтерскую отчетность за 2022 год, данные ФНС России и Росстата из системы СПАРК.

В Forbes подчеркнули, что в 2023 году ВТБ все же вышел в прибыль.

В начале ноября ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке до 16,4%. Условия кредитования банк изменил после решения ЦБ о ключевой ставке.

Банки Россия
21 ноября 2023, 16:19
Путин озвучил долю рубля в коммерческих сделках между Россией и Таджикистаном
РИА «Новости»
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Доля обращения рубля в коммерческих расчетах между Россией и Таджикистаном по итогам первых шести месяцев 2023 года достигла 83%. Об этом после переговоров с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном заявил президент Владимир Путин.

«Национальные валюты занимают все большее место во взаимных расчетах наших стран. Доля рубля в коммерческих сделках, в частности, по итогам первого полугодия нынешнего года достигла внушительных 83%», - сказал он.

Во вторник Рахмон с официальным визитом посетил Москву. Путин заявил, что поездка проходит в дружественной и деловой атмосфере , а также отвечает стратегическому партнерству обоих государств, писал RT.

Кроме того, российский лидер заявлял о росте товарооборота между странами и отмечал его высокий потенциал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщал, что также Путин наградит Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Россия Таджикистан
21 ноября 2023, 11:37
Курс доллара упал ниже 88 рублей впервые с лета
РИА «Новости»
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Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Согласно торгам от 07:10 по московскому времени, доллар падал на 0,54%. Американская валюта задержалась на отметке 87,92 рубля.

Почти через полчаса доллар замедлил падение и составил 88,02 рубля. Евро потерял 0,2%. Европейская валюта осталась на отметке в 96,51 рубля. При этом падение евро также зафиксировали на Мосбирже. Ранним утром 21 ноября валюта упала на 0,97% и временно составляла 95,76 рубля.

На прошлой неделе доллар на Мосбирже опустился ниже 89 рублей впервые с 4 июля. Евро упал на 1,46% и торговался на уровне 96,69 рубля.

Как отметил в беседе с RT аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов, укрепление рубля обусловлено высоким экспортом. В частности, речь идет о дорогостоящей нефти. Также на рубль повлияли требования по продаже валютной выручки.

Евро Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро Мосбиржа
20 ноября 2023, 12:41
Бюджет России получил около 40 миллиардов рублей по налогу на сверхприбыль
РИА «Новости»
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Российский бюджет пополнился на 40 миллиардов рублей в рамках сборов налога на сверхприбыль. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава министерства финансов Антон Силуанов.

По его словам, всего ведомство запланировало поступление 300 миллиардов рублей.

«Мы планируем привлечь 300 миллиардов рублей, на данный момент поступило около 40 миллиардов. Однако основным периодом уплаты станут ноябрь и декабрь. Надеемся, выполним справочную цифру до конца года», - сказал Силуанов.

Законопроект о налоге на сверхприбыль в августе подписал президент России Владимир Путин.

Ставка налогообложения составит 10% от прибыли за 2021 и 2022 годы, выплаты необходимо произвести до 28 января 2024 года.

Судя по тексту документа, плательщиками станут предприятия, прибыль которых за 2021 и 2022 годы превысила миллиард рублей до вычета налогов, уточнял RT.

Ранее Силуанов заявил, что Минфин не планирует вводить повторный налог на сверхприбыль в 2024 году.

Бюджет России Налоги Минфин РФ

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