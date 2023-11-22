Орешкин рассказал о будущем курса рубля

«Рубль сейчас укрепляется и может укрепиться еще. Но в целом рассчитывать на какие-то кардинальные отклонения курса рубля от нынешних равновесных значений не стоит», - сказал он.

По словам Орешкина, коррекция курса рубля произошла на фоне восстановления потребительского и инвестиционного спроса. Это спровоцировало рост спроса на импортные товары, оплачивать которые нужно валютой.

Ранее стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 88 рублей. Финансист Александр Лосев предположил, что национальная валюта России может укрепиться еще сильнее благодаря принятым мерам.

Укрепление рубля эксперт связал с указом президента России Владимира Путина об обязательной продаже части валютной выручки.