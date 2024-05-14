Оператора карт «Мир» решили привлечь к борьбе с отмыванием денег

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По данным Росфинмониторинга, НСПК в настоящее время не взаимодействует со службой «финансовой разведки», поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы.

Принятие такого решения снизит нагрузку на банки, избавив их от необходимости перенаправлять запросы в РФМ.

Ранее стало известно, что власти Республики Маврикий планируют использовать российскую платежную систему «Мир». При этом точные сроки начала работы платежной системы пока неизвестны.