ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России

Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа и составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявили в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

«Производство жидких углеводородов в России в сентябре выросло примерно на 85 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем», - указали в докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2024 год. По данным организации, в РФ запустят несколько месторождений нефти.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.

В конце октября Россия захотела привлечь китайские компании в нефтегазовые проекты по освоению перспективных углеводородных месторождений. РФ также видит высокий потенциал роста поставок энергоресурсов в КНР по долгосрочным контрактам, сообщил Новак.