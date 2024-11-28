28 ноября 2024, 17:56

Официальный курс доллара превысил 109 рублей

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Центробанк установил официальный курс доллара на 29 ноября на уровне выше 109 рублей. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара достиг отметки в 109,5782 рубля, евро - 116,1410 рубля.

Накануне ЦБ установил официальный курс американской валюты на уровне 108,0104 рубля, европейской - 113,0947.

Рубль продемонстрировал заметное укрепление на Московской бирже после введения мер ЦБ. Накануне регулятор решил приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для снижения волатильности финансовых рынков.

Финэксперт Андрей Бархота допустил рост курса доллара к концу года. Также не исключено повышение ключевой ставки минимум до 23%.

Курс валют Курс доллара Курс евро
28 ноября 2024, 10:06
Осталось меньше недели. Россиянам напомнили об уплате налогов за имущество
РИА «Новости»
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Владельцам недвижимости и транспорта следует до 2 декабря уплатить налоги на имущество за 2023 год. Об этом напомнила пресс-служба ФНС.

Если не заплатить налог вовремя, будут ежедневно начисляться пени. Если должник проигнорирует напоминания, ФНС обратится в суд, в результате чего налог и пени взыщут судебные приставы.

Оплатить налоги можно разными способами: через сервис «Уплата налогов и пошлин», в личном кабинете налогоплательщика или ЕПГУ, в банке, МФЦ, кассах местных администраций и в организациях федеральной почтовой связи.

Для налогоплательщиков из Белгородской и Курской областей, а также для пострадавших от паводка оренбуржцев срок уплаты продлили на 12 месяцев.

Ранее депутат Госдумы Надежда Школкина посоветовала россиянам активнее обращаться в ФНС за налоговыми вычетами. Граждане имеют возможность получить вычеты по расходам в течение трех последних лет, подчеркнула она.

Налоги ФНС РФ Квартиры
27 ноября 2024, 19:16
Песков напомнил о рублевой зарплате россиян на фоне динамики курса доллара
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост курса доллара никак не повлияет на россиян, ведь они получают зарплату в рублях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Вы зарплату в какой валюте получаете?» - спросил Песков журналиста.

Кроме того, подчеркнул пресс-секретарь, что в России подавляющее большинство операций с Казахстаном производится в рублях и тенге. Он добавил, что это вызывает удовлетворение.

На четверг, 28 ноября, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на уровне 108,0104 рубля. По мнению финансового эксперта Андрея Бархоты, к концу декабря курс доллара может достичь 122 рублей.

При этом ЦБ на время прекратил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Аналитик Дмитрий Голубовский назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».

Кремль Рубль Дмитрий Песков Россия Зарплаты Курс доллара
27 ноября 2024, 19:05
«Из одного кармана в другой». Как меры ЦБ повлияют на курс рубля?
Unsplash
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Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке. С чем это связано и поможет ли мера остановить ослабление рубля, рассказал 360.ru аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский.

Он назвал эти действия «перекладыванием из одного кармана в другой».

«Когда Центральный банк говорит, что он не будет больше покупать валюту в рамках вот этих сделок - фактически это означает, что у нас остаются чистые продажи валюты. Это до определенной степени поддерживает курс рубля. Поэтому сейчас у нас резкое укрепление прошло, но я думаю, что ослабление рубля это не остановит, просто затормозит», - добавил эксперт.

Для возвращения к прежнему курсу доллара необходимо наладить внешнеторговые расчеты, отметил Голубовский. Он напомнил, что недавно под санкции попал Газпромбанк, работавший с валютой, что тоже негативно сказалось на рубле.

Согласно данным торгов на внебиржевом рынке «Форекс» , юань отреагировал на меры ЦБ снижением на 1,7%, динамика курса доллара замедлилась до 4,53%.

Финансовый эксперт Андрей Бархота не исключил, что доллар к концу декабря достигнет 122 рублей.до 4,53%

Рубль Курс валют Курс доллара Центробанк
27 ноября 2024, 18:54
Россиянам рассказали, какие доллары брать в Турцию
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Перед поездкой за границу российским туристам рекомендуется приобрести доллары нового образца или другую валюту, которую можно обменять в стране пребывания. Как рассказал РИА «Новости» вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, это связано с тем, что в последнее время многие страны отказываются принимать доллары старого образца.

В среду корреспондент агентства узнал, что в столице Турции перестали принимать банкноты номиналом 50 и 100 долларов старого образца. Причиной стали сообщения в местных СМИ и социальных сетях о большом количестве фальшивых купюр.

«Мы неоднократно говорили, что проблема с приемом купюр старого образца не имеет какого-то логического решения. Казалось бы, США как страна, которая является эмитентом данного типа купюр, могла бы внести свои разъяснения, но предпочитает сохранять молчание», - отметил Мурадян.

Он добавил, что на данный момент нет никаких признаков того, что государство-эмитент намерено принимать меры в отношении валюты, которая формально все еще находится в обращении.

По его словам, даже с точки зрения элементарной логики сложно объяснить, почему так происходит. Он посоветовал россиянам, собирающимся в поездку за границу, заранее позаботиться о покупке долларов нового образца или другой валюты, которую можно обменять в стране пребывания. Такую валюту можно приобрести в России.

Ранее официальный курс доллара превысил 108 рублей. Евро стоит более 113 рублей, а юань - выше 14. Центробанк также временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке.

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