30 ноября 2023, 07:52

Однокомнатные квартиры с 2020 года в среднем подорожали более чем в 1,5 раза

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Цены на однокомнатные квартиры в России выросли за последние четыре года в 1,6 раз. Об этом сообщил РБК.

Аналитики Frank RG выяснили, что средняя стоимость однушек увеличилась на 64% в период с 2020 года по ноябрь 2023 года. Цена достигла отметки в 3,3 миллиона рублей.

Рост стоимости поддерживается программами ипотечного кредитования по льготным условиям, добавило издание. В 2020 однокомнатная квартира в среднем стоила 2,8 миллиона рублей. Резкий скачок цен произошел в 2022 году, когда цена выросла до 4,3 миллиона рублей.

Ранее вице-президент гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина связала рост цен на недвижимость с тенденцией строить малогабаритное доступное жилье. По ее мнению, застройщики снижают стоимость с помощью уменьшения жилплощади. Никитина добавила, что цены на квартиры в 2024 году могут вырасти еще на 1,5 миллиона рублей.

Адвокат Ирина Алпатова рекомендовала покупать квартиры только у проверенных застройщиков. Она также посоветовала избегать слишком дешевых объектов недвижимости.

Недвижимость Экономика
30 ноября 2023, 08:10
Депутат Госдумы заявил о возможном рассмотрении нового запрета на экспорт топлива
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Госдума может предложить правительству России рассмотреть новый запрет на экспорт топлива. Об этом «Известиям» заявил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Он отметил, что на такой шаг придется пойти в том случае, если цены на топливо будут расти.

«К сожалению, то, что цены начали расти, а принятые меры по их сдерживанию оказались временными, действительно так», - указал Ананских.

Депутат добавил, что топливо продается за рубеж, поэтому стоимость нефтепродуктов в России выросла. Он предположил, что запрета на экспорт удастся избежать, если компании смогут сдерживать цены на российском рынке.

Ранее СМИ сообщили, что правительство отказалось регулировать цены на бензин и дизель. Законопроект о введении предельно допустимых цен на топливо отклонили из-за возможного негативного влияния на рынок.

Инициативу об урегулировании цен предложили депутаты партии ЛДПР. Законопроект предполагал, что правительство установит допустимые розничные цены на топливо сроком на пять лет.

Госдума РФ Топливо
30 ноября 2023, 06:44
Пенсионеров в России пересчитают по-новому
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Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм», что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

Новые формы статистического наблюдения за количеством пенсионеров и суммами их выплат начнут действовать 1 декабря. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский заявил агентству «Прайм» , что это позволит уточнить нагрузку на бюджет.

«Формы статистического наблюдения, генерируемые Росстатом по пенсионному учету, позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам в рамках макроэкономической модели, а также в региональном разрезе», - объяснил он.

Специалисты соберут информацию по трем формам статистического наблюдения: краткой «N94 Пенсии», «Пенсии-Н» о неработающих пенсионерах, «94 Пенсии-Р» о работающих. Данные передадут в территориальные органы Социального фонда, где их проанализируют и сгруппируют. Андрей Гиринский объяснил, что их используют для того, чтобы точнее рассчитать индексацию пенсий в отдельно взятых регионах.

В 2024 году средний размер страховой пенсии увеличат до 22 605 рублей, по старости - до 23 449 рублей. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют на 7,5%.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Деньги
29 ноября 2023, 11:44
Главный акционер СДЭК решил избавиться от своей доли в российском бизнесе
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Основатель и мажоритарный акционер оператора СДЭК Леонид Гольдорт начал поиск покупателя своей доли в ООО «СДЭК-глобал». Об этом сообщило издание «Ведомости».

Гольдорт решил продать свою долю в компании из-за переезда в Израиль. По информации издания, он провел переговоры с Совкомбанком, Qiwi, АФК «Система» и «Тинькофф банком». Источник газеты отметил, что интерес к сделке по продаже доли в СДЭК также проявили Сбербанк, «Делимобиль» и «Почта России».

В беседе с изданием Гольдорт заявил, что СДЭК «открыта к стратегическим партнерствам», но отказался подтвердить продажу своей доли в компании.

Ранее первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский указал на высокую эффективность финансовой организации за первую половину 2023 года, сообщил RT. Он назвал выдающимся результатом прибыль, которая составила 52 миллиарда рублей.

Ранее «Ведомости» анонсировали возможную сделку между ПАО «Газпром» и Aurus. Газовая компания планировала приобрести долю в производстве автомобилей.

Израиль Россия Бизнес
28 ноября 2023, 22:45
Работавший с россиянами армянский Armbrok закроет счета части иностранцев
Freepik
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Брокер из Армении Armbrok, который также работал с Россией, начал закрывать брокерские счета нерезидентов в связи с ужесточением внутренних правил для иностранцев. Об этом сообщило агентство РБК со ссылкой на представителя брокера.

Источник отметил, что компания всегда следовала и будет следовать правилам высших депозитариев. Он подчеркнул, что решение не относится к дополнительным требованиям партнеров организации, а закрытие брокерских счетов не касается всех нерезидентов. При этом представитель армянского брокера не уточнил, на жителей каких именно стран распространят запрет.

В Armbrok добавили, что активы клиентов-нерезидентов отправят на их счета в других банках или брокерах, исходя из поручений клиентов на вывод.

Ранее финансист Егор Диашов призвал проверять брокера на сайте Центробанка при инвестировании, там есть информация о всех брокерских компаниях. По его словам, приложение для вложения денег может запрашивать личные данные.

Инвестиции Армения Деньги

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