«Общий тренд в мире». Стали известны причины отзыва лицензии у Qiwi Банка

«Я уверен, гайки будут закручиваться дальше. Общий тренд в мире, как и у нас в стране, заключается в том, что вся финансовая деятельность должна быть прозрачной. Сразу сделать ее прозрачной нельзя - если резко повысить требования к денежному обращению, получится колоссальный объем нагрузки на бизнес, сразу очень много нарушений будет. Поэтому постепенно ликвидируется одна схема, другая схема, причем еще посылаются сигналы: дорогие друзья, скоро вот так, как вы сейчас переводите, уже не получится», - рассказал аналитик.

Если в банке лежали «серые» деньги, вернуть их будет нереально, подытожил экономист.

«А если были законопослушным гражданином, зачем вообще туда лезли?» - задался вопросом Голубовский.

Он напомнил, что для быстрой отправки денег есть абсолютно «белая» система СБП.

Предложения «на доверии» На вопрос о том, что делать людям, которые переводили биткоины через Qiwi, он ответил, что альтернативы есть.

«Если речь идет именно о криптовалюте, я не знаю, отправляли ли ее через Qiwi, но с биткоином работает достаточно разветвленная сеть площадок, где не обязательно все завязано на Qiwi-кошельке. Кошельки обычно были завязаны на какие-то анонимные истории, потому что только Qiwi-кошелек можно было на „левую“ симку повесить, на паспорт, грубо говоря, бомжа. Было очень много таких историй, когда номер один, паспорт другой, платежи идут в адрес третьих лиц», - вспомнил Голубовский.

По его словам, для торговли криптовалютой есть «достаточно много предложений», но они «тоже „серые“, на доверии». Есть некоторые площадки с хорошей репутацией, о которых известно, что «там не кидают».

«Они даже идентифицируют вас как человека, который будет платить, - то есть для того, чтобы сделать транзакцию по покупке биткоина, вы должны им прислать фотографию документа, чтобы они убедились в том, что карта, с которой вы платите, принадлежит вам. В этом смысле они защищают от мошенничества», - продолжил эксперт.

«Серые» деньги не вернутся По его мнению, проблем с возвращением денег вкладчикам быть не должно. С того момента, как у банка отозвали лицензию, этим будет заниматься государство. Необходимо выяснить на сайте Агентства по страхованию вкладов, какие банки назначат организациями, решающими вопросы возмещения, найти ближайший филиал и пойти туда с паспортом.