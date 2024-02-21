21 февраля 2024, 12:37

«Общий тренд в мире». Стали известны причины отзыва лицензии у Qiwi Банка

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка. Он лишился возможности осуществлять банковские операции. Во всем мире идет тенденция на увеличение прозрачности финансовой деятельности, пояснил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.

«Я уверен, гайки будут закручиваться дальше. Общий тренд в мире, как и у нас в стране, заключается в том, что вся финансовая деятельность должна быть прозрачной. Сразу сделать ее прозрачной нельзя - если резко повысить требования к денежному обращению, получится колоссальный объем нагрузки на бизнес, сразу очень много нарушений будет. Поэтому постепенно ликвидируется одна схема, другая схема, причем еще посылаются сигналы: дорогие друзья, скоро вот так, как вы сейчас переводите, уже не получится», - рассказал аналитик.

Если в банке лежали «серые» деньги, вернуть их будет нереально, подытожил экономист.

«А если были законопослушным гражданином, зачем вообще туда лезли?» - задался вопросом Голубовский.

Он напомнил, что для быстрой отправки денег есть абсолютно «белая» система СБП.

Предложения «на доверии» На вопрос о том, что делать людям, которые переводили биткоины через Qiwi, он ответил, что альтернативы есть.

«Если речь идет именно о криптовалюте, я не знаю, отправляли ли ее через Qiwi, но с биткоином работает достаточно разветвленная сеть площадок, где не обязательно все завязано на Qiwi-кошельке. Кошельки обычно были завязаны на какие-то анонимные истории, потому что только Qiwi-кошелек можно было на „левую“ симку повесить, на паспорт, грубо говоря, бомжа. Было очень много таких историй, когда номер один, паспорт другой, платежи идут в адрес третьих лиц», - вспомнил Голубовский.

По его словам, для торговли криптовалютой есть «достаточно много предложений», но они «тоже „серые“, на доверии». Есть некоторые площадки с хорошей репутацией, о которых известно, что «там не кидают».

«Они даже идентифицируют вас как человека, который будет платить, - то есть для того, чтобы сделать транзакцию по покупке биткоина, вы должны им прислать фотографию документа, чтобы они убедились в том, что карта, с которой вы платите, принадлежит вам. В этом смысле они защищают от мошенничества», - продолжил эксперт.

«Серые» деньги не вернутся По его мнению, проблем с возвращением денег вкладчикам быть не должно. С того момента, как у банка отозвали лицензию, этим будет заниматься государство. Необходимо выяснить на сайте Агентства по страхованию вкладов, какие банки назначат организациями, решающими вопросы возмещения, найти ближайший филиал и пойти туда с паспортом.

Банки Криптовалюты Деньги
20 февраля 2024, 23:40
Путин разрешил совершать сделки с акциями иностранных инвесторов «Полиметалла»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает сделки с контролируемыми иностранцами акциями АО «Полиметалл». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, операции разрешены также с долями в уставном капитале ООО «Тасеевское».

Ранее сообщалось, что золотодобывающая компания Polymetal International продаст российский бизнес структуре компании «Мангазея». Активы оценили в 3,69 миллиарда долларов. В эту сумму включили задолженность компании «Полиметалл».

Главный исполнительный директор «Полиметалла» Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок из-за санкций ушли в отставку. При этом они продолжили работать в группе Polymetal International plc на территории Казахстана.

Казахстан Санкции Россия Владимир Путин
20 февраля 2024, 23:10
Курс евро поднялся до отметки в 100 рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Курс евро впервые с 9 января достиг отметки в 100 рублей. Об этом сообщил сайт Московской биржи.

В 18:00 по московскому времени европейская валюта торговалась на бирже по цене 99,94 рубля. Цена доллара на этот момент составляла 92,39 рублей.

Согласно данным Московской биржи, курс американской валюты расчетами «завтра» на 17:54 вырос на 5 копеек до 92,39 рубля. Рост юаня составил 2 копейки, до 12,80 рубля, а евро растет на 52 копейки, до 100 рублей.

Ранее экономист Николай Кульбака спрогнозировал, что курс евро и доллара в феврале не будет сильно меняться. Специалист посоветовал покупать иностранную валюту только для хранения долгосрочных сбережений.

Евро Рубль Экономика
20 февраля 2024, 12:28
ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными активами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
ВТБ создал четыре стратегии работы с замороженными из-за санкций активами, которые уже в 2024 году могут принести банку дополнительно около 100 миллиардов рублей чистой прибыли. Об этом журналистам рассказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Я ожидаю, что с точки зрения заблокированных активов основной год жатвы по банковскому сектору - это 2024 год. <…> У нас существует четыре возможных стратегии, которым мы активно следуем, по обеспечению хотя бы частичной возвратности этих заблокированных активов», - процитировал его «Интерфакс».

Первая стратегия заключается в переводе части заблокированных активов и обязательств ВТБ и «Открытия» на баланс специально созданных структур. Закон предусматривает такую возможность. Банк планирует открыть специальное финансовое общество для замороженных активов в ноябре-2024.

Вторая стратегия - затеять судебные процедуры в отношении дочерних структур ВТБ в Европе и Великобритании, над которыми банк потерял контроль два года назад. Здесь есть осложнение: недавний указ президента России Владимира Путина запрещает судебные взыскания по счетам типа «С», однако банк надеется, что для него сделают исключение, которое все же позволит довести заблокированные активы до взыскания.

Третья стратегия состоит в заключении сделки с другим банком, у которого велик объем заблокированных обязательств, но, в отличие от ВТБ, мало заблокированных активов. Переговоры уже ведутся.

О четвертой стратегии Пьянов упомянул лишь, что ее воплощение находится на начальной стадии.

Он добавил, что к концу 2023 года объем заблокированных активов ВТБ оценивали в 900 миллиардов рублей.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока продолжает обсуждать использование доходов, полученных от замороженных российских активов.

Банки Санкции Деньги
16 февраля 2024, 13:36
Центробанк сохранил ключевую ставку в 16%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом стало известно по итогам первого в 2024 году заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 16 февраля 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых», - указали в пресс-службе Центробанка.

Как уточнил регулятор, нынешнее инфляционное давление сократилось по сравнению с осенью 2023 года. Однако остается высоким.

Спрос на внутреннем рынке опережает производственные возможности. В Центробанке подчеркнули, что пока рано делать выводы об устойчивости дезинфляционных тенденций. Проводимая ЦБ России денежно-кредитная политика закрепит процесс дезинфляции в экономике, добавили в регуляторе.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в январе сообщала, что снижение ключевой ставки возможно в 2024 году. Для это регулятор должен удостовериться, что инфляция стабильно снижается.

Центробанк

Новости по теме