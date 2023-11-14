14 ноября 2023, 16:59

Оборот внешней торговли России за январь–сентябрь 2023 года упал на 16%

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Оборот внешней торговли России за период с января по сентябрь 2023 года снизился на 16% до 530,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

Экспорт товаров из России за три квартала уменьшился на 29,4% и составил 316,9 миллиарда долларов. На долю Азии в торговом обороте пришлось около 70%, экспорт в этот регион увеличился на 10% (до 226,6 миллиарда долларов), а импорт - на 40% (до 139,7 миллиарда долларов).

Выросло и число поставок в Африку: Россия отправила туда в полтора раза больше товаров, чем в прошлом году.

Экспорт в Европу за девять месяцев снизился на 70% и составил до 65,3 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на 10% - до 59,2 миллиарда долларов.

Ранее индийское министерство торговли и промышленности сообщило, что товарооборот с Россией за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индия закупила у российских экспортеров товары на сумму 41,2 миллиарда долларов. При этом страна поставила России продукцию на 2,6 миллиарда долларов.

Экспорт Европа Россия Экономика Азия
14 ноября 2023, 14:35
Курс доллара впервые за 4 месяца опустился ниже 91 рубля
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Впервые с лета курс доллара на Московской бирже опустился ниже 91 рубля. Российская валюта укрепилась ненадолго, и через несколько минут снижение замедлилось, сообщил ТАСС.

Доллар стоил 90,9 рубля в 14:02. Он подешевел на 0,78%. Такие низкие показатели в последний раз фиксировали 28 июля. Спустя четыре минуты ситуация изменилась, снижение курса замедлилось, и американская валюта торговалась по 91,04 рубля. К тому моменту расценки на евро опустились до 97,67 рубля, юань - 12,47 рубля.

Курс доллара на открытии торгов 13 ноября составлял 92,19 рубля, евро - 98,55 рубля, юаня - 12,65 рубля.

Американская валюта обновила минимум 31 октября, когда впервые со 2 августа подешевела до 92 рублей.

Антироссийские санкции имели обратный эффект и укрепили рубль, заявили американские аналитики. Несмотря на потолок цен , доходы бюджета от нефти и газа увеличились в октябре вдвое.

Евро Рубль Доллары США Курс валют Деньги Курс доллара Курс евро
14 ноября 2023, 09:25
Маткапитал в России предложили снова приблизить к стоимости жилья
РИА «Новости»
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Материнский капитал вводили для того, чтобы помочь семьям купить жилье. Но цены выросли, и эта мера поддержки перестала быть эффективной. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Алехин в беседе с Lenta.ru предложил проиндексировать выплаты.

По его мнению, нынешней суммы недостаточно для покупки квартиры, хотя изначально маткапитал вводили именно для этого. В качестве примера Андрей Алехин привел стоимость жилья в Омске - «однушка» обойдется в четыре миллиона рублей.

«Сегодня близко к квартире с этими деньгами не подойдешь, поэтому, на мой взгляд, необходимо увеличить материнский капитал, чтобы такая возможность была», - сказал он.

Депутат выступил против введения прогрессивных выплат. Андрей Алехин заявил, что нельзя привязывать размер маткапитала к демографической ситуации в каждом отдельно взятом регионе.

Сумму маткапитала в 2024 году увеличат почти до 631 тысячи рублей за рождение первого ребенка, до 834 тысячи - за второго, если семья не получала сертификат на предыдущего. Программа действует до конца 2026 года. Депутаты предложили продлить ее, изменив условия. Например, давать выплаты только женщинам, родившим первенца в 25-30 лет.

Семья Депутаты Деньги Маткапитал в РФ
13 ноября 2023, 18:44
Правила онлайн-продаж вкладов и кредитов предложили установить в России
РИА «Новости»
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Необходимо установить в России правила онлайн-продаж банковских вкладов и кредитов, чтобы защитить потребителей. С таким предложением выступил Центробанк в Telegram-канале.

«Чтобы повысить качество обслуживания при предоставлении финансовых продуктов и услуг онлайн и защитить потребителей от недобросовестного поведения финансовых организаций, предлагается ввести регуляторные изменения», - указал ЦБ.

В Банке России проанализировали онлайн-продажи в банках и микрофинансовых организациях и опросили потребителей, чтобы узнать, удовлетворяет ли их процесс оформления кредитов и вкладов. Также специалисты ЦБ изучили иностранный опыт регулирования дистанционных продаж.

По данным исследования регулятора, на российском рынке есть системные проблемы, ограничивающие права пользующихся банковскими продуктами. Отмечается, что зачастую при росте доступности финансовых услуг для разных категорий клиентов возникают новые виды нарушений и неприемлемые практики.

Центробанк призвал полностью и в очевидной форме предоставлять потребителям информацию не только об основном финансовом продукте, но и о допуслугах, а также предупреждать клиентов о рисках. ЦБ представил рекомендации в докладе для общественных консультаций.

Ранее Банк России ввел новые правила, по которым кредитные организации начали передавать регулятору сведения о фигурантах мошеннических переводов. Например, сомнительным действием считается оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода логина, пароля или номера телефона.

Банки Кредиты Деньги Центробанк
13 ноября 2023, 15:52
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России
РИА «Новости»
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Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа и составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявили в отчете Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Добыча нефти в России по итогам сентября 2023 года осталась на уровне августа и составила 9,5 миллиона баррелей в сутки. Об этом заявили в отчете Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

«Производство жидких углеводородов в России в сентябре выросло примерно на 85 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем», - указали в докладе ОПЕК повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2024 год. По данным организации, в РФ запустят несколько месторождений нефти.

Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия продолжит до конца 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.

В конце октября Россия захотела привлечь китайские компании в нефтегазовые проекты по освоению перспективных углеводородных месторождений. РФ также видит высокий потенциал роста поставок энергоресурсов в КНР по долгосрочным контрактам, сообщил Новак.

Нефть Россия ОПЕК

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