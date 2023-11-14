Оборот внешней торговли России за январь–сентябрь 2023 года упал на 16%

Экспорт товаров из России за три квартала уменьшился на 29,4% и составил 316,9 миллиарда долларов. На долю Азии в торговом обороте пришлось около 70%, экспорт в этот регион увеличился на 10% (до 226,6 миллиарда долларов), а импорт - на 40% (до 139,7 миллиарда долларов).

Выросло и число поставок в Африку: Россия отправила туда в полтора раза больше товаров, чем в прошлом году.

Экспорт в Европу за девять месяцев снизился на 70% и составил до 65,3 миллиарда долларов, а импорт уменьшился на 10% - до 59,2 миллиарда долларов.

Ранее индийское министерство торговли и промышленности сообщило, что товарооборот с Россией за первые восемь месяцев 2023 года вырос до 44 миллиардов долларов. Индия закупила у российских экспортеров товары на сумму 41,2 миллиарда долларов. При этом страна поставила России продукцию на 2,6 миллиарда долларов.