11 января 2024, 07:25

Объем торгов на Мосбирже превысил квадриллион рублей

РИА «Новости»
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В 2023 году объем торгов на рынках Мосбиржи достиг 1,3 квадриллиона рублей. Это больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба площадки.

Суммарный объем торгов за 12 месяцев ушедшего года достиг 1,3 квадриллиона рублей. В 2022 году общая сумма составляла 1,1 квадриллиона рублей. Только в декабре на рынках Мосбиржи наторговали на 139,6 триллиона рублей, с ростом на 45 триллионов.

Объем торгов на фондовом рынке без учета однодневных облигаций в декабре 2023 года достиг 4893,7 миллиарда рублей против 4206,9 миллиарда в последний месяц 2022 года. На валютном рынке провели операции на 38 659 миллиардов рублей, что на 17 654 миллиарда больше декабря позапрошлого года.

Всемирный банк скорректировал прогноз по ВВП России. В 2024 году, по мнению специалистов, экономика прирастет на 1,3%.

Деньги Экономика Мосбиржа
11 января 2024, 03:09
Россиянам рассказали, кому ждать увеличения выплат в феврале
Pixabay
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Пособия по безработице с 1 февраля начнут индексироваться ежегодно, заявила агентству «Прайм» доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец. Ранее она оставалась единственной соцвыплатой без фиксированного повышения.

Иванова-Швец напомнила, что в 2024 году в силу вступили поправки в закон, регулирующий размер пособий. Новый текст учитывает инфляцию и закрепляет индексацию выплаты, которая будет зависеть от роста цен.

Эксперт подчеркнула, что правила выплаты останутся прежними: для ее получения необходимо иметь статус безработного, а максимальный размер можно будет получать только в течение 12 месяцев, после чего сумма будет сокращаться. Согласно нынешним расценкам, диапазон пособия составляет от 12,7 до 1,5 тысячи рублей.

С 1 января в России на 18,5% увеличился размер минимальной оплаты труда : обновленная сумма составила 19 242 рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что повышение МРОТ увеличит зарплаты более 4,5 миллиона россиян и поспособствует росту других выплат, включая пособия по беременности и временной нетрудоспособности.

Выплаты в России Деньги
11 января 2024, 01:18
Россиянам объявили о грядущем снижении цен на яйца
Unsplash
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Цены на яйца у производителей снизились за последние две недели, что должно привести к падению их стоимости в магазинах. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Титова.

Он заявил, что принятые властями меры для стабилизации цен на яйца показали первые результаты. В начале 2024 года стоимость яиц первой категории у производителей снизилась на 2,5%, а второй - на 4,2%.

Положительно на динамику цен влияют и естественные факторы. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов указал на рост производства яиц в прошлом году, который позволит предотвратить рост цен. Также он отметил, что повышенный предновогодний спрос пришел в норму.

Одним из способов контроля цены стало увеличение поставок яиц из других стран. Белоруссия увеличила свой экспорт в Россию вдвое, первую партию продукта в 2024 году отправила Турция , несколько десятков тонн привезли в РФ из Азербайджана.

Несмотря на позитивные тенденции, ждать резкого снижения цен на яйца россиянам не стоит. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева назвала установившуюся стоимость в 110-125 рублей за десяток справедливой.

Сельское хозяйство Продукты
10 января 2024, 18:19
Россия достигла рекордных показателей бурения нефти
Pixabay
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Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg. В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Россия второй год подряд обновляет рекорд по объему бурения, приближаясь к показателям советского времени. Высокие темпы бурения позволяют стране сохранять высокий уровень производства топлива, несмотря на ограничения и нестабильную ситуацию на рынке, отмечается в публикации.

Аналитик компании BCS Global Markets Рональд Смит указал на то, что страны Запада недооценили независимость России в топливной сфере. Энергетическая система страны продемонстрировала способность адаптироваться к новым условиям и сделала бесполезными такие меры, как введение потолка цен на нефть и запрет на экспорт технологий.

Санкции заставили Россию активнее работать на новых рынках, в то время как экспорт нефтепродуктов в Европу сократился в 10 раз. Новыми главными партнерами РФ стали Китай и Индия. По словам эксперта Андрея Листовского, потенциал российского экспорта топлива не исчерпан: запрос на нефть присутствует в странах Африки.

Западные санкции не помешали России добиться рекордных показателей по бурению нефти, сообщило агентство Bloomberg.

В 2023 году в стране пробурили нефтедобывающие скважины общей глубиной около 30 тысяч километров.

Санкции Нефть Россия
10 января 2024, 15:07
Банк России рассказал о новой схеме мошенничества с активами
Freepik
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Мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники представляются сотрудниками банковских организаций и предлагают клиентам «разблокировать» их активы. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

В рамках преступной схемы злоумышленники просят перевести на свой счет сумму, равную стоимости замороженных ценных бумаг. Мошенники перед этим обещают банковским клиентам, что те в итоге получат деньги в двойном размере. Отправленные им средства преступники не возвращают.

«Мошенники могут выдавать себя за финансовую организацию и при этом не иметь лицензии Банка России», - напомнили в финансовом регуляторе.

Центробанк призвал россиян внимательно проверять легальность компаний и не переводить деньги подозрительным организациям.

Ранее эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Злоумышленники могут взламывать аккаунты в соцсетях и с помощью искусственного интеллекта создавать на основе голоса реального человека аудиозаписи. Мошенники рассылают аудиодорожки знакомым хозяина аккаунта и вымогают у них деньги.

Банки Мошенничество Деньги Центробанк

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