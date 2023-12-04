04 декабря 2023, 09:40

Объем нераспроданного жилья в российских новостройках обновил рекорд

РИА «Новости»
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Доля нераспроданных строящихся квартир в России достигла 67%. Это максимальный объем за все время ведения такой статистики, сообщил РБК.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ» на 1 ноября 2023 года, в российских новостройках остались невостребованными 71,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 5,4 миллиона квадратных метров больше, чем год назад.

Доля нераспроданных квартир достигла рекордного за все время подсчетов объема - 67% всей жилплощади, которая находится на стадии строительства.

Больше половины, 44 миллиона квадратных метров, уже выставили на продажу. Остальные пока не предлагали потенциальным покупателям.

Предыдущий рекорд по объему невостребованной жилплощади поставили в декабре 2022 года, когда строители не могли продать 66% жилья площадью 66 миллионов квадратных метров. Подсчеты начали вести с января 2020 года.

За последние четыре года однокомнатные квартиры в России подорожали в 1,6 раза. Резкий скачок цен произошел в 2022 году.

Строительство Недвижимость Деньги
04 декабря 2023, 09:17
Стоимость биткоина достигла максимума за более чем полтора года
Global Look Press
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Биржевая стоимость биткоина поднялась выше 40 тысяч долларов впервые с 25 апреля 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk.

По состоянию на 04:56 по московскому времени стоимость биткоина составила 40 796 долларов. Таким образом, за сутки цена валюты увеличилась более чем на тысячу долларов.

Объем торговли биткоинами вышел на минимум в конце августа. Криптоинвесторы объясняли эту ситуацию уходом с рынка большого числа крупных розничных покупателей.

Глава Российской ассоциации блокчейна и криптовалют Юрий Припачкин отмечал, что в ближайший год курс биткоина имеет возможность побить собственные рекорды , которые были на пике расцвета электронной валюты.

В сентябре об уходе из России объявила крупная криптовалютная биржа Binance. Руководство платформы продало свои активы компании CommEX, переход на новую систему займет около года.

Криптовалюты Деньги
04 декабря 2023, 09:16
Россиян предупредили о «штрафах» за досрочное закрытие банковских вкладов
РИА «Новости»
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При досрочном закрытии вклада банк имеет право изменить ставку и пересчитать доход. Основатель агентства семейных финансов InvestArt Аdvisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм», что в этом случае клиент почти не получит прибыли.

При досрочном закрытии вклада банк имеет право изменить ставку и пересчитать доход. Основатель агентства семейных финансов InvestArt Аdvisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм» , что в этом случае клиент почти не получит прибыли.

Банку невыгодно досрочно погашать вклады, но оштрафовать или наложить на клиента другие санкции он не сможет, пояснил специалист. Единственный доступный инструмент - изменение ставки и перерасчет.

Родин отметил, что чаще всего ее меняли на 0,01%. Открыв вклад на сумму в 500 тысяч рублей по ставке 12% на год и решив закрыть его через 11 месяцев, человек получит 46 рублей вместо 55 тысяч.

«Таким образом, вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает», - объяснил он.

В случае, когда проценты начисляли на дебетовый счет и клиент к моменту закрытия вклада успевал их потратить, банки вычитали проценты из суммы вклада. Родин заметил, что так поступали не все кредитные организации, и посоветовал читать условия, прежде чем подписывать договор.

В 2023 году сняли мораторий и обязали уплатить налог на прибыль по вкладам, если доход с процентов превысил 150 тысяч рублей. Владельцев таких депозитов обязали передать в казну 13%.

Банки Деньги
03 декабря 2023, 00:32
«Зелушка превратится в тыкву». Захарова высмеяла прогнозы Кирби по Украине
Телеканал «360»
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о поддержке Украины. Дипломат опубликовала свой вопрос в Telegram-канале.

Кирби на брифинге для журналистов накануне сказал, что у США есть время до конца года, прежде чем станет слишком трудно поддерживать Украину. Политик констатировал, что конец года уже скоро.

«Часы пробьют полночь, и Зелушка превратится в тыкву?» - задала вопрос Захарова.

Голосование в сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Из-за разногласий его могут перенести на более поздний срок.

В Европе Украину назвали «бездонной бочкой». Направленная Западом помощь исчезает бесследно, не принося результата. Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику и заявила, что деньги налогоплательщиков идут не на помощь немецким бедным детям, а на финансирование ВСУ.

США Владимир Зеленский Мария Захарова Украина
01 декабря 2023, 13:19
Доллар снова превысил 90 рублей
Unsplash
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Курс доллара на Московской бирже впервые за 10 дней превысил отметку в 90 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости».

По состоянию на 12:54 курс доллара расчетами на завтра подскочил на 56 копеек до 90,01 рубля. В последний раз такие расценки фиксировали 20 ноября. Евро увеличился еще сильнее, на 75 копеек, до 98,16 рубля. Юань подорожал на 10 копеек до 12,59 рубля.

В августе курс доллара превысил 100 рублей , но после октябрьского решения Центробанка повысить ключевую ставку до 15% начал укрепляться. Финансист Александр Лосев заявил, что на курс повлиял также указ президента об обязательной продаже валютной выручки некоторых крупных экспортеров. Он сказал, что развитие ситуации зависит от торгового и платежного балансов страны, и допустил доллар по 80 рублей. Прежний курс он назвал необоснованно завышенным.

Доллары США Курс валют Курс доллара

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