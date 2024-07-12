«Нужно привести все в порядок». Путин эмоционально высказался об индексации пенсий

«Нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили», - подчеркнул президент.

Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года. Сумму будут исчислять исходя из размера назначенной, но не выплачиваемой в период работы страховой пенсии и фиксированной выплаты. В среднем они увеличатся не менее чем на 1,3 тысячи рублей.

Индексацию пенсий работающим гражданам в России приостановили в 2016 году. Путин предложил возобновить эту процедуру во время Петербургского международного форума. Идею поддержали в правительстве. Индексацию выплат неработающим и работающим пенсионерам проведут одновременно.