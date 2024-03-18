По словам Путина, следует создать такую систему, которая останется стабильной на протяжении минимум шести лет.

«Это касается предложений по изменению в налоговой системе. Здесь нужно быть очень аккуратными», - отметил президент.

Тема станет одной из самых серьезных в парламенте. Правительство предложит свои решения по этому вопросу. Путин выразил надежду на то, что удастся найти выверенные решения и прийти к золотой середине.

В 2023 году в федеральный бюджет поступило 159,5 миллиарда рублей, полученных от повышенной ставки НДФЛ в 15% для россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей. Лидером по сбору средств стала Москва, сообщили в Федеральной налоговой службе. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем - Подмосковье.