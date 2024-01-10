Новые правила погашения кредитов начнут действовать в России

По действующим правилам при просрочке платежей заемщики должны сначала погасить штрафы и пени, затем проценты за текущий период, а после этого сумму основного долга. Однако зачастую после выплаты неустоек у клиентов банков не остается денег на выплату основной суммы кредита, поэтому задолженность сохраняется.

После вступления в силу подписанного президентом закона заемщик будет обязан в первую очередь погасить задолженность по процентам и основному долгу, затем проценты за текущий период и только в финале - сумму основного долга, неустойку и другие платежи. Новые правила будут действовать для договоров, заключенных после 1 июля 2024 года.

Еще один новый закон, касающийся кредитов, вступил в силу 1 января. Документ обязал российские банки и микрофинансовые организации предупреждать заемщиков о высокой долговой нагрузке.