Новые банкноты появятся в России в октябре
Центробанк в октябре презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель председателя регулятора Сергей Белов.
«В октябре планируем их представить. По этому поводу планируем провести традиционную презентацию. Банкноты будут иметь современные способы защиты, все в духе международного тренда», - сказал он.
Белов отметил, что при разработке купюр регулятор придерживался принципа «выше номинал - сложнее защита».
«Наши экспертные группы отобрали достопримечательности, которые появятся на обновленных купюрах. Могу лишь сказать, что банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят нынешнюю цветовую палитру», - отметил зампред ЦБ.
Кроме того, представитель регулятора сообщил о завершении работы экспертной группы по совершенствованию купюры в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. Она поступит в обращение населения уже в 2024 году.
Ранее «360» опроверг фейк о том, что в России появились банкноты в 300 рублей.