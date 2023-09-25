Новые банкноты появятся в России в октябре

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«В октябре планируем их представить. По этому поводу планируем провести традиционную презентацию. Банкноты будут иметь современные способы защиты, все в духе международного тренда», - сказал он.

Белов отметил, что при разработке купюр регулятор придерживался принципа «выше номинал - сложнее защита».

«Наши экспертные группы отобрали достопримечательности, которые появятся на обновленных купюрах. Могу лишь сказать, что банкноты в 1000 и 5000 рублей сохранят нынешнюю цветовую палитру», - отметил зампред ЦБ.

Кроме того, представитель регулятора сообщил о завершении работы экспертной группы по совершенствованию купюры в 500 рублей, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу. Она поступит в обращение населения уже в 2024 году.

Ранее «360» опроверг фейк о том, что в России появились банкноты в 300 рублей.