Новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей появятся в России
Центробанк России презентует новый дизайн банкнот номиналом в одну и пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
«16 октября в 12:00 состоится презентация обновленных банкнот номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей», - указали в регуляторе.
Новые банкноты представит заместитель председателя Центробанка Сергей Белов. Также в презентации примет участие генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.
О том, что в октябре представят обновленные купюры , Белов сообщал «Известиям» еще в сентябре. Он уточнял, что на банкнотах сделают современные способы защиты в «духе международного тренда».
Центробанк также сообщил, что россияне снова массово начали покупать валюту на бирже и в банках. По данным регулятора, к этому привело ослабление курса рубля. В сентябре зафиксировали общий перевод денег из национальной в иностранную валюту почти в 54 миллиарда рублей.