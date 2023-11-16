16 ноября 2023, 14:55

Новостройки в России подорожали на 90% за три года

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Цены на новостройки в среднем по России выросли за три года почти вдвое и значительно превысили темпы роста зарплат, отметила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Ее процитировал ТАСС.

Она добавила, что кредитование населения растет, особенно в ипотеке - темпы роста здесь достигли 32% в годовом выражении. Иными словами, за год ипотечный портфель увеличился на треть. Рост количества выданных ипотек как раз провоцирует подорожание новостроек. Кроме того, снижается качество кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. Эта тенденция «не может не беспокоить» - в будущем возможно появление больших рисков и для заемщиков, и для банков.

Застройщики не могут быстро нарастить объем строящегося жилья, так что «взрывной рост ипотеки» в основном уходит в рост цен, резюмировала глава ЦБ.

«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», - констатировала Набиуллина.

Деньги Центробанк
16 ноября 2023, 15:27
Госдума окончательно утвердила повышение МРОТ
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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда в России. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

«В следующем году МРОТ составит 19 242 рубля», - уточнили в Госдуме.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин напомнил, что поднять МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент Владимир Путин. Спикер ГД назвал это важным решением, которое защитит людей и повысит реальные доходы.

Благодаря повышению минимального размера оплаты труда вырастет зарплата у 4,8 миллиона жителей страны, отметил Володин. От величины МРОТ также зависит размер пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, больничных и других обязательных выплат соцстрахования, подытожил председатель Госдумы.

Юрисконсульт Ирина Михеева ранее объяснила, что ждет российских работодателей, сотрудники которых будут получать ниже МРОТ. По словам специалиста, за это компанию могут обязать выплатить крупный штраф.

Законы Госдума РФ Россия МРОТ в РФ
16 ноября 2023, 14:01
ЦБ начнет снижать ключевую ставку уже в 2024 году — Набиуллина
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Ключевая ставка какое-то время будет держаться на высоком уровне для обеспечения стабильного развития. К концу 2024 года регулятор вернет инфляцию к цели, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы.

По ее словам, высокая ключевая ставка способствует торможению «маховика инфляции» и развитию экономики, но эта мера является временной.

«Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и, соответственно, сможем начать снижать ставку», - указала Набиуллина.

Она добавила, что государство понесло бы большой ущерб в том случае, если бы Центробанк не повысил ключевую ставку. Председатель Банка России напомнила, что на этот шаг пришлось пойти, так как расчеты и опыт показали его действенность.

Ранее Набиуллина обратила внимание на снижение пика инфляционного давления. Она отметила, что регулятор удерживал ключевую ставку на уровне 7,5% и тем самым сохранил мягкую кредитно-денежную политику.

Кредиты Центробанк Экономика
16 ноября 2023, 12:37
Аналитики Yota: число пользователей приложений для инвестиций в России выросло на 20%
Freepik
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Российская аудитория мобильных приложений для инвестиций увеличилась на 20% за год, а мобильный трафик на самые популярные из них повысился более чем в два раза. Об этом сообщили эксперты Yota по результатам исследования на базе анализа big data за 2022 и 2023 годы.

Лидирующую позицию на рынке по числу пользователей и объему трафика сохранили «Тинькофф Инвестиции». За год аудитория сервиса выросла на треть, а расход мобильного интернета в приложении повысился на 11%. Однако по активности пользователей его обогнал сервис «ВТБ Мои инвестиции». Его аудитория тратит в среднем в пять раз больше трафика.

По данным Yota, у россиян значительно вырос интерес к большинству популярных приложений для инвестиций. При этом наибольшую динамику продемонстрировал сервис «Газпромбанк Инвестиции» - его трафик повысился в 2,3 раза за год. Мобильный трафик приложения Freedom24 увеличился на 70%, а «Альфа-Капитала» - на 60%.

Однако у некоторых сервисов аудитория уменьшилась в сравнении с прошлым годом. Например, количество пользователей «ВТБ Мои инвестиции» за год сократилось на 55%, а у приложения «Открытие Инвестиции» их число снизилось на 48%.

Основными пользователями инвестиционных приложений стали россияне старше 26 лет - на них приходится 87% всей аудитории. Эта же категория обеспечила основной прирост аудитории рынка (94%) в 2023 году. Интерес зумеров к инвестированию незначителен и показывает снижение. За год трафик, сгенерированный пользователями от 16 до 25 лет, упал на 8%.

Наибольшую долю (61%) среди пользователей инвестиционных приложений составляют мужчины. Они генерируют 74% трафика в указанном сегменте. При этом в текущем году трафик женской аудитории повысился почти на четверть, а мужской - всего на 9%. Сервисом с наиболее активными пользовательницами стал «Газпромбанк Инвестиции».

Первую пятерку регионов России с наибольшим числом пользователей инвестиционных приложений составили Москва, Санкт-Петербург, Башкирия, Татарстан и Новосибирская область. Самый активный рост в 2023 году показал Северо-Кавказский регион: в Ингушетии количество пользователей увеличилось на 79%, в Чечне - на 71%, в Дагестане - на 69%, а в Северной Осетии - на 32%.

Аналитики Yota также выяснили, в каких регионах страны живут самые активные инвесторы. Для этого эксперты рассчитали средний трафик на одного пользователя. Лидером «Рейтинга регионального инвестора» стала Костромская область с показателем 35,3 мегабайта на пользователя. Также в топ-5 оказались Курганская область (34,2 мегабайта на пользователя), Ямало-Ненецкий АО (22,5 мегабайта), Ярославская область (22,2 мегабайта) и Чувашская Республика (22,21 мегабайта).

Инвестиции Деньги
15 ноября 2023, 20:59
Рост ВВП России в третьем квартале ускорился до 5,5%
Pxhere
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По предварительной оценке, рост валового внутреннего продукта России в третьем квартале 2023 года составил 5,5%. Об этом сообщили в Росстате.

Данные службы государственной статистики оказались лучше ожиданий экономистов. Росстат отметил рост производства в таких видах деятельности, как оптовый и розничный товарооборот, строительство, сельское хозяйство и другие.

Более подробные данные по ВВП за третий квартал ведомство представит 13 декабря. Предварительную оценку выполнили на основе производственного метода.

Еврокомиссия заявила, что рост внутреннего валового продукта России по итогам 2023 года составит 2%. РФ перенаправила большую часть экспорта, особенно сырьевые товары, в Индию, Китай и другие страны.

В ООН сообщали, что в 2024 году Россия станет одной из немногих стран «Большой двадцатки» с положительной динамикой в экономике. По данным аналитиков, в РФ увеличился индекс деловой активности. Это объяснили внутренним спросом.

Росстат ВВП

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