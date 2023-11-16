Новостройки в России подорожали на 90% за три года

Она добавила, что кредитование населения растет, особенно в ипотеке - темпы роста здесь достигли 32% в годовом выражении. Иными словами, за год ипотечный портфель увеличился на треть. Рост количества выданных ипотек как раз провоцирует подорожание новостроек. Кроме того, снижается качество кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. Эта тенденция «не может не беспокоить» - в будущем возможно появление больших рисков и для заемщиков, и для банков.

Застройщики не могут быстро нарастить объем строящегося жилья, так что «взрывной рост ипотеки» в основном уходит в рост цен, резюмировала глава ЦБ.

«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%, то есть практически удвоились. Это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», - констатировала Набиуллина.