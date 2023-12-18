18 декабря 2023, 11:46

Ноутбуки перед Новым годом подорожали на 10%

РИА «Новости»
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В России в декабре из-за высокого предновогоднего спроса и изменения логистических цепочек подорожали импортные ноутбуки. Цены выросли в среднем на 10%, сообщил «Ведомостям» представитель российского вендора Fplus Артур Махлаюк.

Если в течение года средний ценник на эту электронику держался на уровне 60,7 тысячи рублей, то в декабре подскочил до 65,6-66 тысяч рублей, заявил он. Артур Махлаюк сказал, что в среднем цены выросли на 10%. Главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов подтвердил, что по сравнению с сентябрем-октябрем к началу декабря ноутбуки подорожали на 10–15%, но не у всех брендов.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков не согласился с их подсчетами. Он заявил о росте цен на 5-7% и объяснил это двумя причинами - повышенным спросом перед Новым годом и изменением логистических цепочек. Другие собеседники издания заявили, что подорожание импортных брендов предоставило шанс российским. Продажи отечественных компьютеров уже выросли на 35–40% Россияне покупали ноутбуки не только в качестве новогоднего подарка, но и школьникам в сентябре. Для того чтобы не переплачивать, специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш советовала в разговоре с RT включать их в список покупок и не отклоняться от плана.

Деньги Инфляция
18 декабря 2023, 08:01
Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику
Unsplash
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Из-за повышения экологического сбора и повышения норматива переработки бытовая техника и электроника в России могут подорожать. Об этом сообщили «Известия».

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники «РАТЭК» пожаловалась в адрес Минэкономразвития на новые требования Минприроды в 2024 году. Ставку экологического сбора повысят в 2,2 раза, до 59,4 тысячи рублей за тонну, а норматив утилизации такой продукции увеличат с 15% до 25%.

Производители заявили, что это спровоцирует рост цен, особенно на крупную бытовую технику. Например, экологический сбор для стиральной машины Candy Smart CS34 повысится с 240 до более 900 рублей. Налоговая нагрузка компаний, по подсчетам «РАТЭК», увеличится в 3,7 раза. Ассоциация попросила отложить пересмотр экосбора.

Представитель Минприроды заявил изданию, что техника подорожает незначительно, в некоторых случаях до 1%. В министерстве заявили, что ставки не пересматривали последние восемь лет.

Повышение экосбора скажется на стоимости коробок , заявила директор по маркетингу и коммуникациям АО «Упаковочные системы» Елена Шуляк. По ее информации, ставку увеличат в 37 раз.

Налоги Экология
18 декабря 2023, 07:45
Денежные переводы без открытия счета в России ограничат по сумме
РИА «Новости»
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Росфинмониторинг предложил ограничить клиентам банков, прошедшим упрощенную идентификацию личности, денежные переводы без открытия счета суммой 100 тысяч рублей за одну операцию. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила этот проект, сообщил РБК.

Представитель Минфина объяснил, что введение порога суммы перевода по поручению клиента - физического лица без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации поможет сократить отток капитала из России. Кроме министерства законопроект Росфинмониторинга одобрили Центробанк, МВД, Минцифры и Роскомнадзор. Правкомиссия рассмотрела его 11 декабря и тоже поддержала идею ограничить сумму таких транзакций.

Полную идентификацию личности можно провести в отделении банка, упрощенную - удаленно по фамилии, имени, отчеству и паспортным данным. Представитель Росфинмониторинга объяснил, что в случае принятия закона «упрощенным» клиентам одну операцию ограничат в 100 тысяч рублей. Для перевода большей суммы придется пройти полную идентификацию личности. Нововведение коснется тех, кто пользуется системами трансграничных переводов.

В ноябре пять стран ближнего зарубежья подключились к системе быстрых платежей. Одна из них позволила переводить деньги в Россию.

Банки Деньги Правительство РФ
17 декабря 2023, 17:36
Глава Минсельхоза рассказал, когда в России снизятся цены на яйца
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Снижения цен на яйца стоит ждать после Нового года, когда начнут действовать принятые правительством меры. Об этом в кулуарах съезда «Единой России» заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что власти уже обнулили импортные пошлины на яйца, и в ближайшее время зарубежные продукты поступят в Россию. После того, как ситуация на рынке урегулируется, цены на яйца упадут. Патрушев предположил, что снижение их стоимости начнется в начале следующего года.

«Дальше должен сказаться сезонный фактор, и я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться», - заключил министр.

Ранее Патрушев рассказал, что яйца из Турции появятся на прилавках магазинов через две-три недели. Продукты из Азербайджана привезут в страну в течение недели. Он добавил, что беспошлинные яйца помогут стабилизовать цены. Власти также начали переводить производителей и торговые сети на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы продуктов.

Сельское хозяйство Экономика Продукты
17 декабря 2023, 09:22
Россиянам дали рекомендации по кредитам после увеличения ставки ЦБ
РИА «Новости»
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Российским заемщикам следует не брать кредиты в ближайшее время и дождаться снижения ставок до 7-9%. Об этом «Газете.ru» заявил экономист Дмитрий Осянин.

Эксперт напомнил, что после повышения ключевой ставки банки начали поднимать ставки по депозитам и кредитам. По мнению Осянина, россиянам сейчас выгодно открывать вклады, но с кредитами стоит повременить.

Он предположил, что существенное понижение ставок по кредитам произойдет нескоро. Экономист добавил, что на 1 декабря 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам составила 20,4% годовых. Он спрогнозировал дальнейшее повышение рыночной ставки до 20-21%.

Ранее Банк России увеличил ключевую ставку до 16%. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, эта мера никак не скажется на уровне инфляции. Экономист подчеркнул, что по-настоящему повлиять на ситуацию сможет ФАС. Он назвал мифом и «теоретическим заблуждением» теорию о связи между высокой ключевой ставкой и уровнем инфляции.

Кредиты Центробанк Экономика

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