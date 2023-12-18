Ноутбуки перед Новым годом подорожали на 10%

Если в течение года средний ценник на эту электронику держался на уровне 60,7 тысячи рублей, то в декабре подскочил до 65,6-66 тысяч рублей, заявил он. Артур Махлаюк сказал, что в среднем цены выросли на 10%. Главный редактор издания Ferra.ru Евгений Харитонов подтвердил, что по сравнению с сентябрем-октябрем к началу декабря ноутбуки подорожали на 10–15%, но не у всех брендов.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков не согласился с их подсчетами. Он заявил о росте цен на 5-7% и объяснил это двумя причинами - повышенным спросом перед Новым годом и изменением логистических цепочек. Другие собеседники издания заявили, что подорожание импортных брендов предоставило шанс российским. Продажи отечественных компьютеров уже выросли на 35–40% Россияне покупали ноутбуки не только в качестве новогоднего подарка, но и школьникам в сентябре. Для того чтобы не переплачивать, специалист онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Яна Матлаш советовала в разговоре с RT включать их в список покупок и не отклоняться от плана.