10 марта 2024, 15:52

Нижегородская область решила оспорить миллионные пени за просрочку одного рубля

РИА «Новости»
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Минфин Нижегородской области в суде добивается запрета на взыскание в федеральный бюджет 29,1 миллиона рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

В 2020 году Минфин России выдал региону бюджетный кредит со сроком погашения до 2029 года. Из-за просрочки по выплате одного рубля и одной копейки ведомство насчитало многомиллионные пени, издав распоряжение об их выплате в бюджет страны.

Теперь нижегородский Минфин оспаривает решение и пытается заблокировать возможные взыскания, пока дело не рассмотрят по существу. Заседание апелляционного арбитражного суда запланировали на 22 апреля.

Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик ранее предупредил россиян, что просрочки по платежам являются одной из главных причин плохой кредитной истории.

Бюджет России Рубль Суд Россия Кредиты
10 марта 2024, 10:52
Россияне установили рекорд десятилетия по снятию денег с карт
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Россияне в 2023 году сняли с банковских карт рекордные 33,3 триллиона рублей. Это максимальный показатель за 10 лет, сообщил РБК со ссылкой на статистику Банка России.

«Наибольший объем наличных был снят с карт в четвертом квартале 2023 года - 9,2 триллиона рублей», - написали авторы материала.

Денежные переводы по картам в прошлом году увеличились лишь на 8% - до 79,3 триллиона рублей. Раньше эти показатели росли от 23% до 77%. Объем операций по картам физлиц достиг почти 167 триллионов рублей в 2013-м.

Россияне стали чаще оплачивать банковскими картами товары и услуги, отметили в издании. Рост составил 16%, а общая сумма достигла 54,4 триллиона рублей.

В России появился новый вид валюты - цифровой рубль. Прототип платформы для него создали еще в 2021 году, позже президент Владимир Путин подписал закон о внедрении этого вида электронных денег. Однако Центробанк пока не собирается вводить цифровой рубль в обиход, потому что нужно дополнительно поработать над защитой электронных кошельков. В отличие от криптовалюты, «цифру» эмитирует исключительно Банк России - его обеспечили золотовалютными резервами и привязали к стоимости национальной валюты.

Статистика Банки Рубль Россия
10 марта 2024, 04:12
Национальную лотерею в Британии проводили при поддержке ВТБ и Сбера
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Компания-организатор национальной лотереи в Великобритании брала деньги в кредит у дочек российских банков ВТБ и Сбербанк. Об этом сообщила The Guardian.

По данным британской комиссии по азартным играм, европейская лотерейная группа Allwyn получила от российских банков кредит на сумму до 640 миллионов евро в 2020 году.

Эти средства помогли снизить финансовую нагрузку на компанию, которая в тот момент участвовала в тендере на право стать оператором британской национальной лотереи. В итоге 15 марта 2022 года заявку фирмы одобрили.

Выигравший в лотерею миллиард рублей в лотерею житель Тюмени Юрий Семенов и его семья решили потратить средства на новую машину, квартиру и путешествие. Часть денег - направить на благотворительность.

Семеновы узнали о выигрыше 1 января. Они стали победителями новогоднего тиража. При этом женщина получила выигрышный билет в подарок от мужа на Новый год и отнеслась к такому презенту без особого энтузиазма.

Лотереи Банки Кредиты Деньги
09 марта 2024, 13:25
Россиян предупредили о риске банковских вкладов с высокими ставками
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Банки активно рекламируют вклады с высокими ставками, за которыми могут скрываться совсем невыгодные варианты. Об этом агентству «Прайм» рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве Кирилл Данилов.

Обычно речь идет о страховом полисе или другом инвестиционном продукте с рисковой доходностью. Самой неприятной может стать ситуация при досрочном снятии денег, когда банк вернет лишь выкупную сумму. Она, как правило, составляет 50% от вложенных средств. При накопительном страховании необходимо регулярно вносить средства, иначе банк расторгнет договор.

Еще один рискованный вариант - вклад в драгоценные металлы. Цены на этот ресурс тоже подвержены инфляции. К тому же такие счета не входят в систему страхования. В случае банкротства банка вернуть деньги будет сложно.

Центробанк еще на полгода продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Теперь оно действует до 9 сентября 2024 года.

Банки Адвокаты Деньги
08 марта 2024, 19:21
Исторический рекорд. Цена биткоина достигла почти 70 тысяч долларов
Freepik
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Стоимость биткоина впервые вплотную подобралась к отметке в 70 тысяч долларов, что стало рекордным значением за всю историю существования этой криптовалюты. Об этом сообщили на сайте CoinDesk, который специализируется на цифровых валютах.

Исторический максимум зафиксировали во время торгов на крупнейшей криптовалютой бирже Binance. Показатель вырос до 69 900 долларов. Прежде максимальную цену биткоина в 69 тысяч долларов фиксировали в 2021 году.

На рост биткоина повлиял запуск крупными финансовыми компаниями, такими как BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF), что подразумевает приобретение криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

За последнее время биткоин продемонстрировал уверенный рост и вырос в цене на 11,6%.

Криптовалюты Рекорды

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