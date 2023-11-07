Nike подала в суд на Skechers и New Balance

Юристы обувного гиганта 6 ноября подали федеральные иски в суды Массачусетса и Калифорнии. Они заявили, что запатентованную технологию Nike Flyknit по созданию верхней части кроссовок использовали при производстве моделей Skechers Ultra Flex и Glide Step, а также New Balance Fresh Foam, FuelCell и других линеек. Nike потребовал возместить ущерб и навсегда запретить компаниям нарушать патентное право.

Технология Flyknit заключалась в создании облегченной верхней части кроссовок с поддерживающими, растягивающимися и воздухопроницаемыми элементами из высокопрочных волокон. Представители New Balance заявили, что Nike не имел исключительных прав на используемые десятилетиями традиционные методы производства обуви.

Nike уже судилась с MSCHF из-за «сатанинских» кроссовок , которые выпустили в сотрудничестве с рэпером Lil Nas X. В России американская компания сама выступила в роли ответчика - покупатели пожаловались на невыполнение гарантийных обязательств.