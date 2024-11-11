«Никаких гарантий». Экономист назвал непрофессиональным призыв открывать вклады в декабре

Призыв экономиста Андрея Лободы успеть открыть вклад в третьей декаде декабря, когда ключевая ставка, вероятно, достигнет рекордных 23%, - непрофессиональный. Таким мнением в интервью 360.ru поделился его коллега, экономист Николай Кульбака.

«Это прогноз, который, естественно, не обязательно сбудется, тем более что он может касаться далеко не всех банков. Просто примерно в это время состоится решение заседания Центробанка, который, по прогнозу, должен сильнее поднять ставку, и в ответ на это отреагируют банки, повысив ставку по вкладам», - пояснил он.

При этом нет никакой гарантии, что на этом Центральный банк остановится и не будет дальше увеличивать ключевую ставку.

«Давать такие простые рекомендации/обещания - это достаточно непрофессионально, к сожалению», - подчеркнул Кульбака.

Куда лучше всего вкладывать деньги, зависит от того, сколько у человека средств, на какой срок он хочет их сохранить и когда они могут ему понадобиться. Тут важно учитывать все: и жизненные цели, и уровень заработка. Абстрактную рекомендацию, отметил Кульбака, ни один профессиональный экономист в такой ситуации не даст.

«Самые высокие проценты как раз по тем вкладам, которые быстро не снимешь. <…> Чем на больший срок человек дает банку пользоваться своими деньгами, тем больший процент банк выставляет. Это нормальная практика», - добавил собеседник 360.ru.

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