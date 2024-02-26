«Ничего нового». Кремль отреагировал на очередной пакет антироссийских санкций
Экономика России устояла под давлением санкций, в отличие от западной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что страны исчерпали инструменты давления и не смогли придумать ничего нового. Об этом сообщили «Известия».
«Ничего принципиально нового не было озвучено. Да и вряд ли что-то принципиально новое можно придумать для тех, кто эти санкции вводит, без того, чтобы очевидно не наносить вред своей собственной экономике», - сказал он.
Эффект бумеранга, по словам Дмитрия Пескова, сработал, европейская экономика и американские компании серьезно пострадали из-за тысяч собственных санкций. Отечественная экономика показала устойчивость, адаптировалась и продолжила развиваться. Пресс-секретарь сказал, что это подтвердили представители США.