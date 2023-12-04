«Невозможно и неэффективно». Минфин отстранился от переговоров об обмене замороженных активов

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Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по поводу обмена заблокированных зарубежных активов. Замминистра Иван Чебесков заявил на конференции «Розничный инвестор: новое время - новые возможности», что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив. Его процитировал РБК.

«Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами. Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать», - сказал Чебесков.

По словам замминистра, Минфин в этой ситуации отстранился и занял позицию стороннего наблюдателя. Чебесков заявил, что рынок, в том числе заинтересованные в обмене иностранные инвесторы, сам начал работать над решением проблемы.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за рубежом средства россиян.

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол заявил «Известиям» , что эта мера поможет подпавшим под санкции россиянам.

Госдеп США объявил, что не разблокирует средства, пока российское государство не компенсирует Украине последствия конфликта.