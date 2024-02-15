Немецкий Daimler продал свою долю в «КамАЗе»

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны», - сказал он.

По словам главы завода, Daimler перестал участвовать в жизни «КамАЗа» с февраля 2022 года. В начале 2024 года немецкий концерн продал свои 15% акций. Сергей Когогин заявил, что разрыв отношений с европейскими партнерами изменил продукцию, но не повлиял на возможность производить коммерческую технику и развивать модельный ряд.

Конкурентами «КамАЗа» на российском рынке грузовиков стали китайские производители, такие как Shacman, Sitrak, FAW и другие. Сергей Когогин заявил, что в 2022 году на татарстанский завод приходилась половина продаж тяжелых большегрузов, но по итогам прошлого года его доля снизилась до 20%. На ситуацию, по словам гендиректора, сказалась также невозможность выпускать технику нового модельного ряда поколения К5 из-за санкций и работы на спецзаказчика.

«КамАЗ» совместно с Daimler запустил в 2019 году производство каркасов кабин для нового модельного ряда грузовиков. Многие западные компании ушли из России после начала спецоперации. Например, так поступил Mercedes-Benz.