15 февраля 2024, 08:02

Немецкий Daimler продал свою долю в «КамАЗе»

РИА «Новости»
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Концерн Daimler Truck из Германии спустя два года после прекращения работы с заводом «КамАЗ» продал свой пакет акций. Гендиректор татарстанского предприятия Сергей Когогин сообщил об этом «Ведомостям».

«Их дальнейшие планы в отношении нашей компании неизвестны», - сказал он.

По словам главы завода, Daimler перестал участвовать в жизни «КамАЗа» с февраля 2022 года. В начале 2024 года немецкий концерн продал свои 15% акций. Сергей Когогин заявил, что разрыв отношений с европейскими партнерами изменил продукцию, но не повлиял на возможность производить коммерческую технику и развивать модельный ряд.

Конкурентами «КамАЗа» на российском рынке грузовиков стали китайские производители, такие как Shacman, Sitrak, FAW и другие. Сергей Когогин заявил, что в 2022 году на татарстанский завод приходилась половина продаж тяжелых большегрузов, но по итогам прошлого года его доля снизилась до 20%. На ситуацию, по словам гендиректора, сказалась также невозможность выпускать технику нового модельного ряда поколения К5 из-за санкций и работы на спецзаказчика.

«КамАЗ» совместно с Daimler запустил в 2019 году производство каркасов кабин для нового модельного ряда грузовиков. Многие западные компании ушли из России после начала спецоперации. Например, так поступил Mercedes-Benz.

Германия Татарстан Бизнес Экономика
14 февраля 2024, 19:01
Борисов объяснил, почему «волшебный пендель» не поможет создать аналог SpaceX в России
Global Look Press
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Частные компании не будут инвестировать в космические услуги, пока не появится рынок. При этом «волшебный пендель» со стороны государства не поможет создать российский аналог SpaceX. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Юрий Борисов. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, он туда не пойдет», - пояснил глава государственной корпорации.

Сейчас в России есть восемь компаний, которые готовы создавать спутники при гарантии выкупа. В их числе «Ситроникс», «Барл», «Бюро 1440», отметил Борисов.

Однако в России нет второго Илона Маска, подчеркнул он.

Ранее российский космонавт Олег Коненко установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в космосе. За пять полетов на орбиту он пробыл в космосе 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Роскосмос Космос
14 февраля 2024, 17:06
Иностранцам в России разрешили совершать сделки с акциями «Яндекс банка»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает иностранным лицам совершать сделки с принадлежащими им акциями «Яндекс банка». Документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями акционерного общества „Яндекс банк“», - указали в документе.

«Яндекс банк» (до сентября 2023 года назывался «Акрополь») - коммерческий банк корпорации «Яндекс», головной офис которого находится в Москве.

«Коммерсант» писал, что распоряжение Путина снимает ограничения на объявленную ранее сделку нидерландской Yandex NV на продажу активов российским инвесторам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении «Яндекса» за нарушение закона о рекламе из-за распространения информации о написании рефератов и курсовых работ.

Банки Яндекс Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 11:00
Стоимость парфюмерной продукции резко упала в России
РИА «Новости»
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В России в 2023 году средняя стоимость парфюмерной продукции составила 1545 рублей за флакон, что на 24% ниже по сравнению с показателем 2022 года (2042 рубля за единицу). Об этом написали «Ведомости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий.

Во втором квартале прошлого года розничные продажи духов увеличились на 57% к аналогичному периоду 2022 года, а туалетной воды - на 19%.

Эксперты системы маркировки «Честный знак» объяснили это повышением спроса на парфюмерию российского производства. У отечественной продукции цена значительно ниже, чем у импортной. Систему маркировки для производителей и импортеров парфюмерии ввели в России в октябре 2020 года.

Ранее руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил, что цены на свинину в 2024 году незначительно вырастут. По его словам, подорожание составит плюс 5% к стоимости 2023 года. При этом россияне по-прежнему потребляют порядка 80 кг мяса в год, что соответствует уровню богатых стран.

Рубль Россия
14 февраля 2024, 08:03
США начали угрожать частным банкам в Турции из-за работы с Россией
РИА «Новости»
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США предупредили частные турецкие банки о необходимости тщательной проверки переводов из России на фоне санкций, дошло до угроз. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник в этом секторе.

«В настоящее время ряд частных банков страны получают предупреждения от США в связи с санкционной политикой. Доходит до угрожающего тона», - поделился собеседник.

В начале 2024 года турецкие компании, занимающиеся экспортом своей продукции в Россию, столкнулись с отказами банков принимать переводы из РФ. Проблема связана с давлением США на Турцию. Российские и турецкие власти начали переговоры по линии профильных ведомств, чтобы найти компромисс.

При этом в Турции подчеркивают, что Россия является важным торговым партнером. В Анкаре также рассматривают вариант с подключением к альтернативе SWIFT.

США Турция Банки Россия

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