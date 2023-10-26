Некоторым россиянам придется уплатить новый налог за 2023 год

С 2023 года в России взимается налог на банковские вклады. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм» , кому придется его уплатить.

Новый налог касается вкладчиков, чей годовой доход по банковским депозитам превышает 130 тысяч рублей.

«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит - ставка налога составит 13%», - уточнил Виноградов.

Необлагаемая налогом сумма рассчитывается из максимальной ключевой ставки Центробанка за год - ее умножают на один миллион рублей. Сейчас максимальная ставка - 13%, соответственно, необлагаемая сумма дохода - 130 тысяч рублей.

Сведения о доходах клиентов по депозитам в налоговую передадут сами банки. Оплатить налог надо будет до 1 декабря 2024 года.

Закон об обложении налогом банковских вкладов вступил в силу еще в начале 2021 года. Но тогда на него действовал мораторий. С 2023 года мораторий отменили, так что налог с банковских вкладов теперь придется платить.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13% или 15% для тех, кто удаленно работает на российские компании из страны или из-за границы. Новые нормы для штатных сотрудников начнут действовать с 2024, для фрилансеров - с 2025-го.