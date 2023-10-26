26 октября 2023, 03:14

Некоторым россиянам придется уплатить новый налог за 2023 год

РИА «Новости»
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С 2023 года в России взимается налог на банковские вклады. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм», кому придется его уплатить.

С 2023 года в России взимается налог на банковские вклады. Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал агентству «Прайм» , кому придется его уплатить.

Новый налог касается вкладчиков, чей годовой доход по банковским депозитам превышает 130 тысяч рублей.

«Если годовой доход вкладчика по всем банковским счетам окажется ниже этой суммы, то за этот год платить налог не придется. Если превысит - ставка налога составит 13%», - уточнил Виноградов.

Необлагаемая налогом сумма рассчитывается из максимальной ключевой ставки Центробанка за год - ее умножают на один миллион рублей. Сейчас максимальная ставка - 13%, соответственно, необлагаемая сумма дохода - 130 тысяч рублей.

Сведения о доходах клиентов по депозитам в налоговую передадут сами банки. Оплатить налог надо будет до 1 декабря 2024 года.

Закон об обложении налогом банковских вкладов вступил в силу еще в начале 2021 года. Но тогда на него действовал мораторий. С 2023 года мораторий отменили, так что налог с банковских вкладов теперь придется платить.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о ставке НДФЛ 13% или 15% для тех, кто удаленно работает на российские компании из страны или из-за границы. Новые нормы для штатных сотрудников начнут действовать с 2024, для фрилансеров - с 2025-го.

Банки Налоги Налог на проценты по вкладам в России
27 октября 2023, 17:35
ЦБ выступил за повышение первоначального взноса по льготной ипотеке
РИА «Новости»
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Российский рынок ипотеки находится в стадии перегрева. Для снижения рисков вероятного дефолта правительство получило предложение о повышении первоначального взноса на льготные займы. Об этом заявила заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

«В сентябре только за месяц у нас ипотека выросла на 4,2%. Такие темпы уже нельзя назвать просто признаками перегрева ипотечного рынка», - указала глава ЦБ.

Она подчеркнула, что не видит тенденции к снижению рисков. При этом разрыв в стоимости жилья на первичном и вторичном рынках также сохранился.

«Нужно поднять требования к первоначальному взносу по льготной ипотеке», - сказала Набиуллина.

В сентябре текущего года в России увеличился первоначальный взнос по ряду льготных ипотечных программ. Постановление ограничило размер кредита, который может быть предоставлен с государственной поддержкой, уровнем в 80% стоимости жилья. То есть, первый взнос должен быть не менее 20% от полной цены.

Ранее Набиуллина заявила, что широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместными только как антикризисные меры. В ином случае положительный эффект перекрывается, и стоимость недвижимости начинает увеличиваться.

Банки ЦБ РФ Россия Ипотека Центробанк
27 октября 2023, 16:02
Центробанк может сделать публичной процедуру обсуждения дизайна купюр
РИА «Новости»
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Центробанк намерен изменить процедуру обсуждения дизайна купюр. Теперь данный процесс может стать публичным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Глава ЦБ указала, что обновленный дизайн тысячи рублей представят в 2024 году. При этом регулятор не планировал вносить изменения в лицевую сторону купюры.

«Будет доработана другая сторона», - отметила Набиуллина.

Банки ЦБ РФ Центробанк
27 октября 2023, 15:49
Льготы по ипотечным программам будут вводить только как антикризисные меры — Набиуллина
РИА «Новости»
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Широкие льготные программы по ипотеке могут быть уместны только в качестве антикризисных мер. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам совета директоров. Трансляцию вела пресс-служба регулятора.

Банки ЦБ РФ Деньги Центробанк
27 октября 2023, 15:48
Набиуллина рассказала, когда Центробанк понизит ключевую ставку
РИА «Новости»
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Устойчивое снижение инфляции может привести к сокращению процента по ключевой ставке. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается возможного снижения ключевой ставки, то к нему можно будет перейти после того, как мы увидим устойчивое снижение инфляции», - указал она.

По ее словам, базовый прогноз Центробанка говорит о том, что устойчивое снижение инфляции может произойти в 2024 году. При этом Набиуллина подчеркнула, что регулятор поднял ключевую ставку «ощутимыми шагами» и сделает это снова, если не увидит результатов.

В пятницу, 27 октября, состоялось заседание Центробанка. По его итогам стало известно, что ключевую ставку в России подняли сразу с 13% до 15% годовых. После этого на Мосбирже произошло резкое падение курсов доллара и евро.

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