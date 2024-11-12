«Некий тренд, в который играют люди». Почему цена на биткоин продолжит расти

Он предположил, что цена продолжит расти и превысит 100 тысяч долларов, поскольку это сейчас выгодно тем, кто раскручивает криптовалюту.

«За биткоином ничего не стоит, поэтому это просто некий тренд, в который играют люди. Грубо говоря, этот рост обусловлен его популярностью. Чем больше он растет, тем он популярнее. Чем больше он популярный, тем больше людей в это дело вкладываются. Вот так вот эта механика работает», - объяснил Голубовский.

Он заявил, что скептически относится к биткоину, поскольку его стоимость ничем не подкрепляется, и назвал попытки спрогнозировать его стоимость «не аналитикой, а гаданием», а саму криптовалюту - «способом преобразования вычислительных мощностей энергии в пустоту».

Ранее источник агентства Bloomberg предположил, что рост цены вызван победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Дело в том, что Трамп поддерживает криптовалюты и пообещал мягкое их регулирование.