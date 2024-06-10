Нефтегазовые доходы бюджета в России выросли на 73,5%

Нефтегазовые доходы в российский бюджет в январе - мае выросли до 4,95 триллиона рублей, превысив прошлогодний показатель за аналогичный период на 73,5%. Информация появилась на сайте Минфина.

Отмечается, что это произошло «преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть».

«Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер. В соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития, в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», - также говорится в материале с предварительной оценкой исполнения бюджета в январе - мае 2024 года.

Ненефтегазовые доходы за это время увеличились на 34,1%, составив 9,34 триллиона рублей. Минфин спрогнозировал их дальнейший рост.

Ранее министерство информировало о том, что в 2025 году дополнительные доходы бюджетной системы России от налоговых изменений составят 2,6 триллиона рублей.