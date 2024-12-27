«Не сделает людей богаче». В ЦБ объяснили, почему нельзя напечатать и раздать всем деньги

Сотрудникам ЦБ задали вопрос о том, почему просто нельзя напечатать деньги и раздать их всем гражданам, чтобы все стали богаче.

В регуляторе ответили, что такое решение сможет улучшить финансовое положение только одного человека, но в масштабе всей экономики государства работать не будет. Увеличение возможностей покупателей повлечет за собой спрос на товары, количество которых при этом не изменится.

«Результат очевиден - продавцы просто поднимут цены. То есть мы сможем купить то же самое количество товаров, но за большее количество денег. Одним словом, массовая раздача денег не делает людей богачей, а только разгоняет инфляцию», - ответили представители Центробанка.

Ранее Банк России отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест». Он занимал 168 место в банковской системе страны по величине активов. Решение об отзыве лицензии приняли из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.