«Не прошли проверку на отмывание». Биржи вернули ФРГ биткоины на 163 миллиона долларов

Семейную ипотеку продлили в России до 2030 года. Ее распространят на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет, сообщили в пресс-службе Минфина.

Ставка в 6% будет единой для всех, в том числе для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита составит до 12 миллионов рублей в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Для остальных регионов - до шести миллионов рублей.

«Заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму: до 30 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 миллионов рублей в остальных регионах», - добавили в министерстве.

В таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству и Госдуме принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку.