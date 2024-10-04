04 октября 2024, 22:11

«Не надо бояться и пугать». Рассказы о передаче ипотеки по наследству назвали мифом

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В столице выросли цены на квартиры в новостройках, а при ставке по ипотеке в 24% ежемесячный платеж может превысить 140 тысяч рублей. Некоторые заемщики опасаются брать кредиты, чтобы не расплачиваться за них «до пенсии». Главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко рассказал 360.ru, что на самом деле не все так плохо.

По словам эксперта, не наложенная на 25-летний опыт российской ипотеки математическая информация приводит к неправильным выводам. Он добавил, что за последние 10-15 лет средний срок ипотечного кредита вырос с 20 до 25 лет.

«Последние данные, которыми можно оперировать, ссылаясь на Банк России, говорят о том, что средневзвешенная выдача кредитов - 25 лет. Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что [придется] 30 лет платить, не исполняется», - объяснил Гордейко.

Он напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку.

«Статистика четвертьвековая говорит, что не надо бояться и пугать всех рассказами о том, что будем передавать ипотеку по наследству. Это, я думаю, очень некорректный комментарий», - добавил собеседник 360.ru.

В начале октября Сбербанк поднял ставку по ипотеке на 0,9%. Минимальные ставки на квартиры в новостройках составили 21,9%.

Россия Ипотека Деньги
04 октября 2024, 11:15
Генпрокуратура подала иск к структурам энергетической компании Shell
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Генпрокуратура направила в арбитражный суд Москвы иск к структурам британо-нидерландской энергетической корпорации Shell. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел.

Суд зарегистрировал иск 2 октября. Основания исковых требований не публиковались. В качестве ответчиков выступают нидерландские и британские структуры Shell, а также российское ООО «Шелл Нефтегаз Девелопмент».

В качестве третьих лиц в иске указали «Газпром экспорт», Минэнерго, правительство Сахалинской области, ООО «Сахалинская энергия» и «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани, Лтд».

Весной 2023 года «НОВАТЭК» решила выкупить у Shell долю в проекте «Сахалин-2». Компании планировали передать 94,8 миллиарда рублей. Перед сделкой российское руководство собиралось организовать аудит проекта из-за подозрений, что Shell могла нанести ущерб «Сахалину-2».

Во время выступления на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин указал на необходимость соединить газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», чтобы интегрировать газотранспортные сети запада и востока страны в единое целое.

Газ Газпром Дальний Восток
02 октября 2024, 17:24
Долг Блиновской по НДФЛ погасили
РИА «Новости»
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Юристы блогера Елены Блиновской погасили ее долг перед налоговой на сумму более 320 миллионов рублей. Об этом «Известиям» сообщил один из правозащитников Иван Морозов.

Сейчас юристы приступили к погашению НДС.

«После погашения остатка основного долга - недоимки по НДС в размере около 587,665 миллиона рублей - нам останется выплатить штраф на сумму в 221 миллион рублей и пени порядка 340 миллионов рублей», - рассказал Морозов.

Общая сумма долга блогера перед налоговой составляет 1,15 миллиарда рублей.

Муж «королевы марафонов» Алексей Блиновский ранее погасил свой долг перед ФНС. При этом супруг блогерши задолжал по банковским кредитам 7,6 миллиона рублей.

Долги НДФЛ Елена Блиновская
02 октября 2024, 02:06
Сбербанк увеличил ставки по рыночной ипотеке на 0,9 процентных пункта
РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 октября повысил ставки по рыночным программам ипотеки на 0,9 процентных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Ставки по всем базовым ипотечным программам увеличены на 0,9 процентного пункта. Таким образом, минимальные ставки на „Домклик“ на первичном рынке составляют теперь 21,9%, на вторичном - 21,6%», - передало сообщение пресс-службы РИА «Новости».

По программе «Нецелевой кредит под залог недвижимости» кроме повышения ставки отменили надбавку в размере одного процентного пункта в случае отказа от страхования жизни и здоровья. Самая маленькая ставка по программе на «Домклик» теперь составляет 24,3%.

Ранее стало известно, что Сбербанк поменял условия по вкладам «Лучший%» и «СберВклад». Теперь ставка 20% годовых доступна на сроке до года, если минимальная сумма составляет 100 тысяч рублей. По вкладу «Лучший%» самую большую ставку можно получить на сроке семь-девять месяцев. До этого такие условия действовали только при вложении средств, которые ранее не хранили в этом банке, на трехлетний срок сбережения.

Банки Рубль Сбербанк Кредиты Ипотека
01 октября 2024, 08:00
Военные пенсии проиндексировали в России с 1 октября
РИА «Новости»
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Размеры военных пенсий с 1 октября повысили на 5,1% вместо предполагавшихся 4,5%. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Индексация связана с изменением прогноза социально-экономического развития в 2024 году.

«Для военных пенсионеров, бывших сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их семей размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, увеличится до 89,83%», - уточнили в ГД.

В 2025 году страховые пенсии россиян могут проиндексировать на уровень инфляции, которая по прогнозам составит 7,3% на конец текущего года. Таким образом, средний размер выплат вырастет до 24 тысяч рублей.

С 1 октября 2024 года повысили не только военные пенсии, но и выплаты инвалидам I группы , а также россиянам, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Прибавку получат 2,7 миллиона человек.

Пенсия Военные Россия

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