«Не надо бояться и пугать». Рассказы о передаче ипотеки по наследству назвали мифом

По словам эксперта, не наложенная на 25-летний опыт российской ипотеки математическая информация приводит к неправильным выводам. Он добавил, что за последние 10-15 лет средний срок ипотечного кредита вырос с 20 до 25 лет.

«Последние данные, которыми можно оперировать, ссылаясь на Банк России, говорят о том, что средневзвешенная выдача кредитов - 25 лет. Они считают в месяцах, это 300 месяцев. Есть другая статистика, что средний срок жизни кредита в России никогда не превышает 10 лет. Обычно колеблется от семи до 10 лет, потому что вот этот сценарий ужаса, что [придется] 30 лет платить, не исполняется», - объяснил Гордейко.

Он напомнил, что к среднему возрасту заемщика не стоит прибавлять 30 лет, чтобы узнать, когда удастся погасить ипотеку.

«Статистика четвертьвековая говорит, что не надо бояться и пугать всех рассказами о том, что будем передавать ипотеку по наследству. Это, я думаю, очень некорректный комментарий», - добавил собеседник 360.ru.

В начале октября Сбербанк поднял ставку по ипотеке на 0,9%. Минимальные ставки на квартиры в новостройках составили 21,9%.