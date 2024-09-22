22 сентября 2024, 13:02

«Не должны страдать». Увеличение алиментов защитит детей от ошибок родителей

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Пошлины за подачу искового заявления о разводе вырастут до пяти тысяч рублей. Также специалисты предложили кратно увеличить размер алиментов. Зачем это нужно, рассказал директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец ведущей 360.ru Анастасии Букреевой.

Главная проблема состоит в том, что в России число одиноких родителей составляет порядка шести миллионов: пять миллионов - женщины, один миллион - мужчины. Они воспитывают детей в одиночку, напомнил эксперт.

«Увеличение алиментов - это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель - это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», - подчеркнул специалист.

Содержание ребенка обходится в среднем в 30-40 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата россиян достигает 100 тысяч рублей. При этом размер алиментов в среднем - пять тысяч рублей.

«С учетом того, что у нас средняя зарплата в России сегодня приближается к 100 тысячам рублей, обеспечить средний размеров алиментов 30-40 тысяч рублей на ребенка - это абсолютно решаемая возможная задача», - резюмировал специалист.

В Подмосковье судебные приставы за август взыскали более 14 миллионов рублей алиментных платежей. Сотрудники службы провели масштабные рейды и другие мероприятия по поиску должников.

Дети Выплаты в России Россия
20 сентября 2024, 12:35
ВТБ увеличил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1%
РИА «Новости»
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ВТБ повысил размер первоначального взноса по семейной ипотеке до 50,1% в связи с сокращением лимитов по этой государственной программе. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Представители банка рассказали, что ВТБ продолжает принимать заявки по семейной ипотеке. Для клиентов, получающих заработную плату на карты банка, и тех, кто сочетает этот вид ипотеки с рыночными продуктами, условия остались прежними.

«Однако в результате снижения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости жилья», - сообщили в пресс-службе.

В банке объяснили, что увеличение взноса «в условиях стремления государства снизить долю высокозакредитованных заемщиков» позволит продолжать выдачу семейной ипотеки клиентам с низкой долговой нагрузкой.

Клиенты, подавшие заявку до 20 сентября, смогут оформить ипотеку на старых условиях до 27 сентября включительно.

Ранее в Сбербанке заявили , что с 18 сентября приостановили прием заявок на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпанного лимита средств.

Банки Семья Ипотека Льготная ипотека
19 сентября 2024, 10:27
Супруги на Камчатке семь лет незаконно получили северную надбавку и попали под статью
РИА «Новости»
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На Камчатке возбудили уголовное дело против 58-летних мужчины и женщины, которые семь лет незаконно получали северную надбавку к пенсии. Об этом Lenta.ru сообщили в УМВД по Петропавловску-Камчатскому.

Дело на пенсионеров завели по статье «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, супруги жили в Петропавловске-Камчатском менее 15 лет. В 2016 году они переехали в Ивановскую область, но не сообщили об этом в пенсионный фонд и продолжили получать северную надбавку. Ущерб бюджету составил 3,5 миллиона рублей.

Согласно российскому законодательству, северная надбавка полагается тем, кто проживал и работал в районах Крайнего Севера в течение 15 лет. Если человек переехал раньше накопленного стажа, право на повышение фиксированный выплаты к пенсии теряется.

Пенсия Пенсионеры Камчатка
19 сентября 2024, 08:47
Ростех снова стал акционером «АвтоВАЗа»
РИА «Новости»
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Госкорпорация «Ростех» выкупила обратно 32,3% акций «АвтоВАЗа». Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИ, заявил РБК президент автопроизводителя Максим Соколов.

Он объяснил, что Ростех воспользовался правом обратного выкупа и спустя два года корпорация вернула себе акции.

«Зачем? Два года назад ситуация была одна, сегодня она другая. Все меняется стремительно», - отметил президент «АвтоВАЗ».

У Ростеха, по его словам, есть политические и экономические причины для возвращения в состав акционеров.

Представитель госкорпорации подтвердил совершение сделки, но давать комментарии изданию отказался.

Ранее Ростех попросил государство передать ему акции Ивановского завода тяжелого станкостроения. По мнению представителей корпорации, частные владельцы раздробили и почти уничтожили завод. Ростех призвал спасти предприятие, вернув его в госсобственность и передав профильной промышленной структуре.

Ростех АвтоВАЗ
17 сентября 2024, 19:20
Газпромбанк: как сохранить и приумножить сбережения?
Телеканал «360»
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Многие хотят не только сохранить сбережения, но и приумножить их. Как это сделать наиболее эффективно, в интервью 360.ru рассказали начальник департамента инвестиционно-страховых продуктов Газпромбанка Артем Зотов и директор департамента по работе с партнерами НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления Дмитрий Черноморский.

Долгосрочные сбережения Программа долгосрочных сбережений появилась в 2024 году. Её разработали Минфин и Центробанк.

«Это действительно новый и уникальный финансовый продукт, потому что с точки зрения доходности и надежности ему нет аналогов на российском рынке. Этот продукт позволяет накопить абсолютно на любые задачи, вплоть до первого взноса на квартиру, на обучение детей», - заявил Черноморский.

Как все работает? В офисах Газпромбанка вы открываете вклад «Перспективные сбережения» и оформляете договор долгосрочных сбережений. Кстати, со средств, внесенных в ПДС, можно вернуть 13% или 15% через налоговый вычет, но не более 60 000 рублей в год. Вложенные в ПДС средства не просто хранятся, они работают: фонд инвестирует внесенные в программу деньги, учитывая их сохранность и диверсификацию.

Артем Зотов добавил, что сбережения могут формироваться из нескольких источников. Помимо взносов самих клиентов, это могут быть: ежегодный инвестиционный доход, реинвестированный налоговый вычет или пенсионные накопления, сформированные до 2014 года.

Выплаты осуществляются через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Также средства со счета будут выплачены в случае необходимости получить платное лечение при возникновении критических заболеваний.

Вклад со ставкой до 25% годовых По словам Зотова, из-за высокой ключевой ставки вклады становятся эффективным способом сохранить сбережения и получить доход.

«Клиентам Газпромбанка доступна ставка до 25% годовых по вкладу „Перспективные сбережения“. Важное условие для получения повышенной ставки - одновременно с депозитом открыть программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая также позволяет клиенту сохранять и преумножать накопления», - заявил он.

Процентные ставки зависят от срока размещения средств на вкладе: максимальная ставка составляет до 25% годовых.

Минимальная сумма вклада - 30 000 рублей, максимальная - не должна превышать сумму первого взноса в ПДС, добавил Артем Зотов. Вклад доступен для клиентов банка с 4 сентября, отметил Зотов. Также он подчеркнул, что деньги вкладчиков застрахованы государством: до 1,4 млн рублей в рамках вклада и до 2,8 млн рублей в рамках ПДС.

Народный продукт Программа долгосрочных сбережений на текущий момент поистине народный продукт. Она не только инициирована государством, но каждый участник может получить государственное софинансирование. В зависимости от официального дохода оно составляет от четверти до полной суммы взноса в пределах 36 000 рублей в год в течение 10 лет.

«При открытии программы долгосрочных сбережений в Газпромбанке наши клиенты получают дополнительное преимущество - возможность открыть вклад с повышенной ставкой - до 25% годовых», - заявил Дмитрий Черноморский.

Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться с паспортом в любой офис Газпромбанка. Менеджеры банка ответят на все ваши вопросы о программе долгосрочных сбережений и условиях вклада и помогут заключить договор.

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