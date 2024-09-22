«Не должны страдать». Увеличение алиментов защитит детей от ошибок родителей

Главная проблема состоит в том, что в России число одиноких родителей составляет порядка шести миллионов: пять миллионов - женщины, один миллион - мужчины. Они воспитывают детей в одиночку, напомнил эксперт.

«Увеличение алиментов - это не для сохранения брака, это для детей. <…> Когда мы говорим об алиментах, о проблеме возмещения с точки расторжения брака, то, конечно же, главная цель - это защита детей. Дети не должны страдать от ошибок своих родителей», - подчеркнул специалист.

Содержание ребенка обходится в среднем в 30-40 тысяч рублей в месяц, а средняя зарплата россиян достигает 100 тысяч рублей. При этом размер алиментов в среднем - пять тысяч рублей.

«С учетом того, что у нас средняя зарплата в России сегодня приближается к 100 тысячам рублей, обеспечить средний размеров алиментов 30-40 тысяч рублей на ребенка - это абсолютно решаемая возможная задача», - резюмировал специалист.

В Подмосковье судебные приставы за август взыскали более 14 миллионов рублей алиментных платежей. Сотрудники службы провели масштабные рейды и другие мероприятия по поиску должников.