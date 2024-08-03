03 августа 2024, 04:32

Названый самые высокооплачиваемые вакансии в России

РИА «Новости»
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Самые высокие зарплаты в России зафиксировали у сварщиков и IT-специалистов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом Headhunter.

На первом месте оказались дата-сайентисты, получающие 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране.

«На втором месте - руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом - сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом - коммерческий директор (200 тысяч рублей)», - говорится в сообщении сервиса.

На сегодняшний день медиана зарплат в стране составляет 70-75 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагают не только сварщикам, но и другим представителям дефицитных профессий. Речь идет о машинистах, прорабах, инженерах и геодезистах.

В топ-25 также включили системного аналитика, агента по недвижимости, директора по маркетингу и PR и брокера.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал заменить больничный лист отгулом или парой дней в счет отпуска, чтобы не потерять в финансах, если недостаточный трудовой стаж или имеется ограничение по максимальной сумме.

Россия Работа Зарплаты Деньги
02 августа 2024, 19:13
США до осени продлили разрешение на операции с Мосбиржей
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты продлили на два месяца разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием. Об этом сообщили на сайте американского ведомства.

«Все транзакции, запрещенные исполнительным указом <…>, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года», - говорится в документе.

Разрешение распространили на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. Аналогичное решение приняло британское Управление по осуществлению финансовых санкций, его действие закончится также 12 октября.

В июне Минфин США объявил о введении санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, выступавшего посредником в валютных сделках. В ответ на это решение площадка прекратила торги долларом и евро , сделав главной валютой торгов юань.

США Доллары США Санкции Мосбиржа
02 августа 2024, 03:11
Стало известно, кому ждать повышения зарплаты до конца года
РИА «Новости»
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С 1 октября 2024 года размер заработных плат ряда работников бюджетной сферы поднимется на 4,5%. К ним относятся военнослужащие и работники сельских и лесных хозяйств, рассказал РИА «Новости» директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

«1 октября будут проиндексированы на 4,5% заработные платы работников бюджетных учреждений, например, сотрудников силовых структур, военнослужащих и работников сельских и лесных хозяйств», - сказал он.

Дударев напомнил, что индексацию зарплат приостановили для судей, гражданских служащих и депутатов Госдумы.

Единовременное повышение зарплат касается представителей только тех профессий, чьи зарплаты формируют из госбюджета. Коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексации самостоятельно.

Ранее стало известно о рост зарплат у российских государственных служащих , включая дипломатов. Указ о повышении им должностных окладов подписал президент Владимир Путин.

Сельское хозяйство Военные Депутаты Зарплаты
01 августа 2024, 15:34
По делу «королевы марафонов» утвердили обвинительное заключение
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу блогера Елены Блиновской. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Блиновскую обвинили в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и неправомерном обороте платежных средств. Дело будут рассматривать в Савеловском районном суде.

По данным следствия, «королева марафонов» и ее супруг Алексей не заплатили 906 миллионов рублей налогов, а затем еще и легализовали из них 716 миллионов.

Дело против Алексея Блиновского выделили в отдельное производство, а его самого объявили в федеральный розыск.

По некоторым сведениям , он служит добровольцем в зоне специальной военной операции.

Ранее Блиновская подала в суд иск о банкротстве. Налоговый юрист Иван Морозов рассказал , с какой целью она это сделала.

Задержание блогера Елены Блиновской Елена Блиновская
01 августа 2024, 14:19
Финские аграрии испугались новых санкций против России
РИА «Новости»
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Европейские производители удобрений призвали обложить конкурентов из России санкциями. Фермеры в Финляндии выступили против этой инициативы из-за угрозы роста цен, сообщила телерадиокомпания Yle.

До сих пор политики не вводили антироссийские санкции в таких сферах, как сельское хозяйство и производство продуктов питания, указали журналисты.

Однако местные производители удобрений призвали Евросоюз изменить своему принципу - ввести ограничения либо ввозные пошлины для удобрений. Генеральный секретарь лоббистской организации Fertilizers Europe Антуан Ходжа признал, что это спровоцирует временный скачок цен. По его подсчетам, они стабилизируются после того, как европейские производства нарастят мощности.

Такая перспектива встревожила фермеров. Эксперт по зерну Макс Шульман заявил, что удобрения и так слишком дорогие, а после введения санкций могут стать и вовсе недоступными. Он обвинил крупные компании в эгоизме.

«Это сразу станет довольно сильным ударом по рынку, и его примем на себя мы, производители. <…> Они охраняют свою долю рынка и стараются следить за размером прибыли», - сказал представитель аграриев.

Российские удобрения продолжили поставлять в Германию. Местные производители не справились с импортозамещением из-за слишком высоких цен на газ , который используют при производстве добавок.

Финляндия Экспорт Сельское хозяйство Санкции Россия Евросоюз Деньги Экономика

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