Названый самые высокооплачиваемые вакансии в России

На первом месте оказались дата-сайентисты, получающие 240 тысяч рублей, что в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране.

«На втором месте - руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем - DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей), на четвертом - сварщик (215,7 тысячи рублей), на пятом - коммерческий директор (200 тысяч рублей)», - говорится в сообщении сервиса.

На сегодняшний день медиана зарплат в стране составляет 70-75 тысяч рублей. Кроме того, высокие зарплаты предлагают не только сварщикам, но и другим представителям дефицитных профессий. Речь идет о машинистах, прорабах, инженерах и геодезистах.

В топ-25 также включили системного аналитика, агента по недвижимости, директора по маркетингу и PR и брокера.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин посоветовал заменить больничный лист отгулом или парой дней в счет отпуска, чтобы не потерять в финансах, если недостаточный трудовой стаж или имеется ограничение по максимальной сумме.