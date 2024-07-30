Названы условия снижения ставок по ипотеке в России
Взлетевшие ставки по ипотеке в российских банках пойдут вниз по мере замедления всплеска инфляции. С таким заявлением в Совете Федерации выступила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Полное видео ее выступления доступно на странице верхней палаты российского парламента во «ВКонтакте».
Глава регулятора напомнила, что в период низкой инфляции российские банки выдавали кредиты на покупку жилья по ставке 8−9% годовых. При этом они не пользовались никакой поддержкой со стороны государства.
«По мере того, как нынешний всплеск инфляции будет затухать, ставки по ипотеке неизбежно должны пойти вниз. И в этом цель нашей политики», - заявила Набиуллина.
На минувшей неделе совет директоров Центробанка повысил ключевую ставку с 16 до 18% , объяснив это высокими уровнями инфляции.
Глава регулятора не исключила, что это повышение станет не последним, если ситуация не изменится. Набиуллина добавила, что в новом прогнозе Центробанка высокий уровень ключевой ставки сохранится на ближайшие три года.