Названы пять категорий пенсионеров, которым повысят выплаты с 1 августа

По его словам, в 2023 году работавших пенсионеров оказалось около восьми миллионов человек, но не исключено, что их число будет больше, так как люди могли работать в рамках сезонной занятости и потому не попасть в статистику.

«Сумма корректировки у каждого пенсионера будет индивидуальной, так как зависит от взносов, которые уплатил работодатель, и стоимости пенсионного балла на момент выхода на пенсию», - добавил Балынин.

Вторая категория пенсионеров - это люди, которым в июле исполнилось 80 лет или же установили первую группу инвалидности.

Как рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова, им автоматически удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии - на 8 134,88 рубля. Но двойного повышения не будет, если первую группу присвоят пенсионеру, которому уже исполнилось 80 лет.

Доплаты к пенсиям также получат члены летных экипажей гражданских самолетов и работников угольной отрасли. Кроме того, размер выплаты увеличится у тех, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты, но в зависимости от доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Ранее доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева предупредила, что маленькие пенсии получат люди, которые не были официально трудоустроены.