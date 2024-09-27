Названы подозрительные для банков суммы переводов

Переводы простых россиян отслеживают по ряду причин, в числе которых защита от финансовых мошенников и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках такой системы определены примерные размеры сумм переводов, количество операций в день, время между зачислением и списанием средств, позволяющие заподозрить неладное. При этом банки отслеживают, с каких карт осуществляются переводы.

«В рамках „антиотмывочной“ системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц)», - сказала эксперт.

По словам Бочкиной, у банка могут появиться вопросы к транзакциям, идущих с карт, по которым не оплачиваются платежи ЖКХ, покупки и сотовая связь.

Еще один момент - нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента. Кроме того, если карта была ранее замечена в сомнительных сделках, то могут заблокировать перевод и меньше 100 тысяч рублей.

Ранее российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов.