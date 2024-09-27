27 сентября 2024, 04:59

Названы подозрительные для банков суммы переводов

Читайте нас в: Google Новости

Банки обязали отслеживать переводы обычных граждан, превышающие 600 тысяч рублей, в силу закона, но некоторые транзакции попадают в категорию подозрительных даже при сумме менее 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Переводы простых россиян отслеживают по ряду причин, в числе которых защита от финансовых мошенников и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

В рамках такой системы определены примерные размеры сумм переводов, количество операций в день, время между зачислением и списанием средств, позволяющие заподозрить неладное. При этом банки отслеживают, с каких карт осуществляются переводы.

«В рамках „антиотмывочной“ системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц)», - сказала эксперт.

По словам Бочкиной, у банка могут появиться вопросы к транзакциям, идущих с карт, по которым не оплачиваются платежи ЖКХ, покупки и сотовая связь.

Еще один момент - нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента. Кроме того, если карта была ранее замечена в сомнительных сделках, то могут заблокировать перевод и меньше 100 тысяч рублей.

Ранее российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов.

Банки Россия Деньги
27 сентября 2024, 01:49
Закредитованность россиян вынудила Госдуму вновь взяться за коллекторов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов. Штрафы для «вышибал» составят до двух миллионов рублей. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота объяснил ведущей 360.ru Регине Ореховой, почему тема взыскания долгов в России вновь стала актуальной.

«Здесь, конечно, сказываются фундаментальные факторы, связанные с высоким уровнем закредитованности населения , большим объемом долгов, которые легли непосильным грузом на домашние хозяйства», - сказал он.

Бархота сообщил, что в стране получила широкое распространение практика микрозаймов залогового типа, когда в качестве залога вносится личное имущество должника, например, автомобили и недвижимость. В случае просрочки и признания долга проблемным некоторые заемщики оставались на улице.

К тому же из-за преследований должников происходят трагические случаи. Собеседник 360.ru напомнил, что некоторые пострадавшие умирали или накладывали на себя руки.

«И коллекторская деятельность в этом смысле является таким ярким символом в широком смысле несправедливости», - сказал специалист.

Кроме увеличения штрафов для коллекторов, в России предложили ограничить количество выдаваемых в одни руки потребкредитов. Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить оформлять больше двух займов.

Долги Законы Госдума РФ Кредиты Деньги Коллекторы
26 сентября 2024, 23:52
Российские банки заморозили 30 тысяч подозрительных счетов за день
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
После возложения ответственности за перевод денег мошенникам российские банки за один день заморозили 30 тысяч подозрительных счетов. Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил об этом на XXI Международном банковском форуме Ассоциации банков России, сообщил РБК.

Он напомнил, что в июле вступили в силу поправки в федеральное законодательство. Теперь банки должны возвращать украденные мошенниками деньги в случае, если допустили их перевод на счета из специальной базы Центробанка.

«На момент вступления в силу закона наши финансовые организации по нашей информации, которую нам направили, одномоментно отключили порядка 30 тысяч реквизитов 25 июля этого года», - сказал Уваров.

По его словам, каждый день банки «охлаждают» около 20 тысяч подозрительных переводов. Уваров сообщил, что кредитные организации передают Центробанку реквизиты заподозренных в связи с мошенничеством счетов.

Телефонные мошенники используют разные методы кражи денег, но самым популярным в России стал сценарий с обновлением приложения банка. Вице-президент ВТБ Никита Чугунов сообщил, что в сентябре количество жалоб на такие схемы увеличилось в шесть раз.

Банки Законы Мошенничество Россия Деньги Центробанк
25 сентября 2024, 18:08
Путин назвал Россию одним из ведущих экспортеров продуктов питания
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия вышла в число мировых лидеров по экспорту продуктов питания. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

«Такой результат - это, конечно, в первую очередь заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку», - добавил глава государства.

Путин напомнил, что в послании Федеральному Собранию и в указе о национальных целях развития говорилось об увеличении к 2030 году несырьевого неэнергетического экспорта минимум на две трети, по сравнению с 2023-м.

«Это амбициозная цель, особенно с учетом вызовов, с которыми столкнулись наши компании за последнее время», - подчеркнул он.

В июле депутат Госдумы Ренат Сулейманов отмечал, что к концу года удастся собрать до 132 миллионов тонн зерна , из которых 80 миллионов пойдет на внутреннее потребление, а излишки можно будет продать в другие страны.

Экспорт Питание Россия Владимир Путин Продукты
24 сентября 2024, 14:33
Лучше заносить в дом. Путин — о росте частных инвестиций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сложившаяся ситуация в вопросе частных инвестиций продемонстрировала, что их лучше всего «заносить в дом». Об этом на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом в Кремле заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что самое лучшее - делать вложения внутри своей страны.

«По росту частных инвестиций приходит осознание, что все лучше „заносить в дом“. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит», - отметил Путин.

Президент России указал на необходимость обеспечить ресурсный суверенитет России , наладить надежное снабжение сырьем и топливом. Путин отмечал, что каждый рубль государственных средств, вложенных в геологическую разведку Сибири и Дальнего Востока, привлечет в отечественную экономику как минимум 10 рублей частных инвестиций и обеспечат комплексный эффект по всей производственной цепочке.

Инвестиции Россия Владимир Путин

Новости по теме