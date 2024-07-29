Банковские вклады станут более высокодоходными в результате повышения ключевой ставки до 18%. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Мы давно не видели такого уровня ставок по депозитам.<…> Банки будут склонны не только к тому, чтобы повысить ставку, но и к тому, чтобы привлекать эти средства на срок не менее полугода», - пояснил экономист.

Повышение ставки станет проблемой для тех, кто постоянно перекредитовывается, вырастут ставки по займам, отметил Ордов. Тем, у конго есть сбережения, финансист рекомендовал воспользоваться выгодными условиями по депозитам.

Банк России впервые с декабря 2023 года поднял ключевую ставку , она повысилась с 16 до 18%.