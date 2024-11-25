25 ноября 2024, 00:36

Названы четыре драгоценных камня с высокой доходностью

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В России увеличился спрос на драгоценные камни в первом квартале этого года, причем он вырос втрое, если сравнить с аналогичным периодом в 2023 году. Об этом РБК рассказала геммолог, основательница ювелирного бренда Tatiana Diamonds, специалист по бриллиантам и цветным камням Татьяна Такташева.

По ее словам, россияне предпочли инвестировать в драгоценные камни из-за экономической и геополитической неопределенности. На это также повлияла отмена НДС на покупку бриллиантов осенью 2022 года.

Такташева пояснила, что такие защитные активы помогут сохранить денежные средства в условиях роста цен и сильных колебаний валютных курсов. Частные инвесторы смогут диверсифицировать риски в период кризисов и рецессий.

Еще один плюс таких инвестиций заключается в том, что нет реестра владельцев драгоценных камней, а также эти активы нельзя заморозить в отличие от счетов и ценных бумаг.

Геммолог посоветовала инвестировать не только в бриллианты, но также в рубины, изумруды и сапфиры, которые пользуются спросом и в России, и за границей. Можно увеличить капитал и приобретением камня турмалин параиба, чья стоимость сопоставима с бриллантом, но потом успеть его продать до того, как к нему пропадет интерес на рынке.

Ранее в Женеве на аукционе Christie’s продали за рекордные 881 миллион рублей изумруд прямого потомка пророка Мухаммеда весом 37 карат.

Инвестиции Россия Деньги
23 ноября 2024, 03:15
Россиян предупредили о крайнем сроке уплаты нового налога
РИА «Новости»
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В 2024 году россияне впервые уплатят налог на проценты по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил агентству «Прайм», что необходимо сделать это до декабря.

В 2024 году россияне впервые уплатят налог на проценты по вкладам. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев сообщил агентству «Прайм» , что необходимо сделать это до декабря.

Резидентам предстоит уплатить налог на доходы по депозитам , остаткам на счетах и сберегательным счетам, полученные в 2023 году. Мехтиев сообщил, что не придется этого делать тем, кто заработал на вкладах менее 150 тысяч рублей.

Собеседник агентства предупредил, что информация о счетах в российских банках автоматически попадет в Федеральную налоговую службу, поэтому не нужно подавать отдельную декларацию. В личном кабинете на сайте налоговой появится уведомление о сумме платежа. Мехтиев посоветовал не тянуть и внести деньги, не дожидаясь крайнего срока 1 декабря, потому что зачисление может занять до трех рабочих дней.

Налоговые льготы получат владельцы долгосрочных вкладов с выплатой процентов в конце срока. Новые правила утвердил Минфин.

Банки Налоги Деньги Налог на проценты по вкладам в России
20 ноября 2024, 00:22
Россия впервые задействовала все ресурсы экономики
РИА «Новости»
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Россия впервые оказалась в ситуации, когда задействовали все ресурсы экономики. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике. И такой низкой безработицы - 2,4% - у нас не было никогда», - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

Набиуллина отметила, что мало найдется стран, где уровень безработицы когда-нибудь настолько сильно опускался. Порядка 73% российских предприятий сейчас испытывают дефицит кадров. Последний фактор, по ее словам, сдерживает производство, несмотря на снижение доступности кредита.

Кроме того, она считает, что в нынешней экономической обстановке Центробанку необходимо решительно действовать, чтобы предотвратить хроническую инфляцию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что развитие современных технологий и искусственного интеллекта поможет России преодолеть проблему низкой безработицы и нехватки кадров.

Госдума РФ Россия Работа Центробанк Экономика
19 ноября 2024, 17:54
Набиуллина назвала бессмыслицей страх перед заморозкой вкладов россиян
РИА «Новости»
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Заморозки банковских вкладов россиян не будет, а кредитные организации продолжат выполнять свои обязательства по выплате процентов перед клиентами. С таким заявлением в Госдуме выступила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов.

Она пояснила, что распространение подобных слухов связано с повышенными процентными ставками по депозитам.

«Большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», - привело слова Набиуллиной РИА «Новости».

Глава Центробанка подчеркнула, что в финансовом секторе даже не рассматривают сценарий, при котором вкладчики начнут массово забирать деньги из банков после снижения ставок, чем подстегнут инфляцию. Набиуллина пояснила, что такой сценарий не имеет под собой никакого основания.

В ходе выступления в нижней палате российского парламента глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в 2025 году при условии, если перед российской экономикой не появятся новые риски. Она напомнила, что перед регулятором стоит задача снижения инфляции до 4,5−5% и дальнейшая стабилизация на уровне 4% в год. Этого можно достичь только при условиях жесткой денежно-кредитной политики.

Банки Россия Деньги Центробанк Экономика
19 ноября 2024, 11:34
Вложения России в гособлигации США выросли в сентябре
РИА «Новости»
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В сентябре принадлежащий России портфель американских государственных облигаций увеличился до 25 миллионов долларов с уровня августа в 24 миллиона. Об этом свидетельствуют данные отчета на сайте Минфина США.

Согласно опубликованной статистике, теперь российский портфель состоит из трех миллионов в краткосрочных облигациях и из 22 - в долгосрочных. Объем вложений в августе составлял три миллиона и 21 миллион соответственно.

В списке крупнейших держателей долга США первое место по-прежнему занимает Япония с 1,123 триллиона долларов. Затем идет Китай с 772 миллиардами долларов, а тройку замыкает Великобритания с балансом 764,7 миллиарда долларов.

В октябре Минфин России отчитался, что федеральный бюджет показал профицит на уровне 169 миллиардов рублей в реальных цифрах, или 0,1% внутреннего валового продукта.

США Россия Экономика

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