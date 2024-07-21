Названо опасное последствие ипотеки, о котором многие не догадываются

Эксперт отметил, что последние несколько месяцев недвижимость дешевеет. Торг может убрать до 10% первоначальной цены на первичке и от 20% и более на вторичке. В итоге, этот дисконт конвертируют в цену, указываемую в объявлениях, а по факту она может оказаться еще выше.

На фоне сокращения узкого некредитного спроса этот процесс продолжится. Поэтому останется ждать появления программы, когда банк забирает у неплательщика жилье, чтобы обнулить ипотечный кредит, резюмировал Кричевский.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее завил, что в России осенью могут пересмотреть условия программы «Семейная ипотека».

Перегретый рынок жилья опасен тем, что квартиры могут подешеветь из-за снижения ипотечного спроса. Тогда заемщиков ждет неприятная ситуация - в случае невыплаты кредита банк заберет жилье, но долг при этом останется, рассказал агентству «Прайм» финансовый советник, автор просветительского проекта «Экономизм» Алексей Кричевский.