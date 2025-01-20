20 января 2025, 03:09

Назван съедающий доходность выгодных вкладов фактор

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Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход — его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Она отметила, что банковские депозиты помогают сохранить сбережения. При текущем уровне ключевой ставки в 21% сейчас реально воспользоваться трех-шестимесячным депозитом под 23-25%. Таким образом, компенсируется обесценивание рубля и реальная инфляция.

Однако реальный заработок на деле может оказаться не таким высоким. Слабый рубль способен повлиять на стоимость товаров и услуг. Ермилова отметила, что банки уже снижают ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. В итоге доходность будет зависеть от инфляции.

При условии снижения инфляции и укреплении рубля по нынешним высоким ставкам можно рассчитывать на неплохой доход, резюмировала аналитик.

Ранее финансист Светлана Фрумина сообщила, что в январе возможно увеличение инфляции на фоне дополнительных денежных выплат сотрудникам перед Новым годом.

Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход - его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.

Банки Рубль Доходы Инфляция
19 января 2025, 17:27
Глава ВТБ призвал к бойкоту системы SWIFT
Global Look Press
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России следует полностью отказаться от использования мировой системы межбанковских телекоммуникаций SWIFT. Об этом заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«SWIFT надо убить просто-напросто, в хорошем смысле слова, отказаться от него и больше с ним не работать. Это прямая утечка информации к нашим недругам», - сказал он.

Костин добавил, что решить вопрос довольно просто с технологической точки зрения. Дело остается за административной частью и договоренностями сторон.

Ранее стало известно, что западные страны запустили работу по введению ограничений против российского аналога SWIFT. Санкции могут охватить финансовые организации, использующие созданную в 2014 году систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. СПФС применяют как минимум 557 банков в 20 государствах.

Банки Андрей Костин
19 января 2025, 04:14
В Госдуме оценили готовность бюджета к дополнительному повышению пенсий
РИА «Новости»
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Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости», что бюджет готов к новому повышению выплат.

«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», - сказала она.

Индексация, по словам Стенякиной, коснется 40 миллионов человек. Они уже получили прибавку в 7,3%, но инфляция составила 9,52%, поэтому правительство может до 1 февраля увеличить выплаты еще на 2,22%.

В ближайшие два года произойдут четыре индексации. В 2026 году пенсии повысятся в общей сложности на 10%, через год - еще на 8,1%. Сенатор Ольга Епифанова предупредила, что в некоторых случаях россияне могут лишиться выплат. Например, при переезде в другую страну и смене гражданства.

Инфляция опередила прогнозы, поэтому правительство может доиндексировать пенсии россиян до 9,52%. Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина сообщила РИА «Новости» , что бюджет готов к новому повышению выплат.

Пенсия Бюджет России Пенсионеры Госдума РФ Депутаты Деньги Инфляция
19 января 2025, 02:58
Запущенный Трампом мемкоин в 4 раза подскочил в цене
РИА «Новости»
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Менее чем за сутки существования выпущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта $TRUMP выросла в цене в четыре раза. Объем торгов составил более 10 миллиардов долларов, сообщило РИА «Новости».

Мемкоин стоимостью семь долларов вышел на криптобиржах в ночь на 18 января. В течение дня его курс вырос до 34,5 доллара, но потом немного снизился. На агрегаторе CoinMarketCap к 17:00 $TRUMP стоил 28 долларов, а объем торгов достиг почти 10,5 миллиарда долларов.

Трамп выпустил собственную криптовалюту по случаю победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. В соцсетях политика появился призыв не рассматривать ее как инвестицию, а воспринимать как способ выражения убеждений и идеалов.

Шуточную криптовалюту выпустил также его соратник, бизнесмен Илон Маск. Она называется Dogecoin. Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин предупредил, что мемкоины являются спекулятивными активами.

Дональд Трамп Курс валют Деньги
17 января 2025, 23:05
В России зарегистрировали новую платежную систему «Пэйви»
РИА «Новости»
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Центробанк зарегистрировал новую платежную систему «Пэйви», которая стала первой в реестре регулятора в 2025 году. Об этом сообщили на сайте Банка России.

Оператором выступила компания «Пэйви», зарегистрированная во Владивостоке в феврале 2024 года. ее уставной капитал составил 21,1 миллиона рублей, а единственным бенефициаром, согласно данным ЕГРЮЛ, является Роман Вирич.

В настоящее время три сайта платежной системы пока не функционируют.

В прошлом году Банк России зарегистрировал всего три новые платежные системы - one2one, «Омнипэй» и «Мультитрансфер».

Ранее основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов рассказал, что ряд банков начал снижать ставки по вкладам , реагируя на изменение ключевой процентной ставки ЦБ и в целом экономической ситуации в стране и мире.

До этого главный аналитик Neomarkets Олег Калманович назвал маловероятным сценарий с заморозкой депозитов в 2025 году.

Банки Россия Деньги Центробанк

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