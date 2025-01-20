Назван съедающий доходность выгодных вкладов фактор

Она отметила, что банковские депозиты помогают сохранить сбережения. При текущем уровне ключевой ставки в 21% сейчас реально воспользоваться трех-шестимесячным депозитом под 23-25%. Таким образом, компенсируется обесценивание рубля и реальная инфляция.

Однако реальный заработок на деле может оказаться не таким высоким. Слабый рубль способен повлиять на стоимость товаров и услуг. Ермилова отметила, что банки уже снижают ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. В итоге доходность будет зависеть от инфляции.

При условии снижения инфляции и укреплении рубля по нынешним высоким ставкам можно рассчитывать на неплохой доход, резюмировала аналитик.

Ранее финансист Светлана Фрумина сообщила, что в январе возможно увеличение инфляции на фоне дополнительных денежных выплат сотрудникам перед Новым годом.

Банковские вклады даже с самыми выгодными ставками не приносят заявленный доход - его съедает инфляция. Об этом агентству «Прайм» сообщила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.