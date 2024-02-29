Назван продукт, который подешевел перед Масленицей

С 19 по 25 февраля 2024 года медианная цена красной икры на российском рынке составила 6124 рубля за килограмм, что на 6% ниже, чем за аналогичный период 2023 года. При этом за указанный период россияне покупали икру на 14% реже, чем год назад.

Исследование проводилось на основе анализа данных 110 миллиардов чеков. В феврале 2024 года россияне чаще всего покупатели красную икру объемом до 300 граммов. Они выбирали икру горбуши, кеты и форели.

Икра стала более доступной благодаря рекордному улову в прошлом году. Это помогло сформировать запасы и снизить стоимость продукта.

В конце декабря прошлого года самая дешевая красная икра продавалась в Москве. Ее стоимость была на уровне 6334 рублей.