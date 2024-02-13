13 февраля 2024, 22:29

Назван объем похищенных мошенниками денег россиян в 2023 году

РИА «Новости»
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Количество успешных мошеннических операций с банковскими картами, электронными кошельками и счетами россиян в 2023 году выросло, а общая сумма украденных средств составила 15,8 миллиарда рублей, что на 11,5% выше, чем годом ранее. Такие данные привел Центробанк в своем обзоре.

Ранее специалист по противодействию цифровым угрозам Александр Вураско рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, которая распространилась в России. Злоумышленники теперь не ведут долгих разговоров с потенциальными жертвами, а сразу сообщают о блокировке банковского счета и требуют установить новое приложение финансовой организации. По присланной ссылке находится программа удаленного доступа и при установке на гаджет мошенники получают доступ к настоящим банковским приложениям.

Изменение динамики аналитики связали с увеличением объема переводов по картам, а также с изменением стратегии злоумышленников, которые стали тщательнее выбирать своих жертв.

Основная доля похищенных средств пришлась на платежные карты (7,1 миллиарда рублей и 984,8 тысячи незаконных операций). Второй по популярности схема кражи оказалось списание средств со счетов без использования пластика. Таким образом мошенники похитили 4,6 миллиарда рублей и провели 85,3 тысячи операций.

Уязвимой также оказалась Система быстрых платежей, через которую россияне лишились 3,3 миллиарда рублей, а злоумышленники провели 82,4 тысячи незаконных транзакции.

Замкнуло антирейтинг воровство с электронных кошельков: на 11,7 тысячи операций пришлось 105,2 миллиона рублей.

Банки смогли вернуть клиентам 1,4 миллиарда рублей от общей суммы украденного. Аналитики особо подчеркнули, что основная доля (666,7 миллиона) пришлась на отмененные операции по счетам.

Общее количество хищений могло быть намного больше, но службы безопасности финансовых организаций за год предотвратили 34,77 миллиона попыток злоумышленников провести незаконные операции с деньгами россиян.

Не остался в стороне в борьбе с мошенниками и Центробанк. В прошлом году регулятор добился блокировки 575,7 тысячи телефонных номеров, используемых злоумышленниками, и инициировал блокировку 42,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях.

Банки Рубль Мошенничество Кражи Деньги Центробанк
13 февраля 2024, 16:18
Путин обозначил сроки создания экономической зоны в Белгородской области
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин обозначил срок создания в Белгородской области особой экономической зоны (ОЭЗ), в которую войдет Шебекино. Поручение опубликовали на сайте Кремля.

Срок реализации поручения - до 15 мая 2024 года. Глава государства адресовал его кабмину и региональным властям. Путин говорил о создании ОЭЗ во время пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря.

Тогда он указал, что Шебекино регулярно обстреливают украинские военные. По мнению Путина, ОЭЗ поможет сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики региона.

Накануне президент принял участие в совещании правительства, посвященном вопросам экономики. В ходе заседания он указал на важность мер, которые должны сдерживать инфляцию. По его данным, на конец января уровень инфляции составил 7,2%, а рост потребительских цен по итогам 2023 - 7,4%

Россия Владимир Путин Правительство РФ Экономика
13 февраля 2024, 14:57
Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке
РИА «Новости»
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Во вторник, 13 февраля, с 13:58 приостановили торги на фондовом рынке Московской биржи. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

О времени возобновления торгов Мосбиржа пообещала оповестить дополнительно. Причины такого решения не указаны.

Накануне Московская биржа рассказала об изменениях в значении верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги. За 2023 год суммарный объем торгов на ней составил 1,3 квадриллиона рублей.

Фондовый рынок Экономика Мосбиржа Москва
13 февраля 2024, 07:29
Россия стала первой страной по объему инвестиций в Иран
РИА «Новости»
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В 2023 году Россия заняла первое место по объему инвестиций в Иран. Это подтверждает высокий уровень отношений между двумя государствами. Такое мнение высказал российский посол в Тегеране Алексей Дедов. Его слова привело РИА «Новости».

По словам высокопоставленного дипломата, в стране работают российские энергетические компании. Лидерские позиции среди иностранных инвесторов в Иране Россия занимала также и в 2022 году.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что помимо Ирана в «близкое окружение» России входят и другие страны Ближнего Востока. В их числе оказались Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Катар.

Кроме того, подчеркнул министр, Россия вывела на стратегический уровень партнерство с государствами Африки. Хорошие отношения сложились у России со странами Латинской Америки, подытожил он.

Инвестиции Россия Иран
13 февраля 2024, 07:26
Введение предельной суммы бесплатной рассрочки рассмотрят в России
РИА «Новости»
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Центральный банк России рассмотрит введение механизма предельной суммы бесплатной рассрочки по системе «покупай сейчас, плати потом». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя регулятора.

К 1 июня 2024 года Центробанк намерен предложить поправки в законодательство, которые начнут регламентировать покупку услуг и товаров с помощью таких сервисов.

По мнению регулятора, стоит рассмотреть два типа рассрочки. Первая является потребительским кредитом, который начнут предоставлять профессиональные кредиторы и передавать сведения в бюро кредитных историй (БКИ).

«Вторая модель это бесплатная рассрочка. Со специализированными операторами рассрочки мы обсуждаем возможность предоставления этих услуг. Для них установят требования, которые обеспечат права потребителей», - отметил представитель ЦБ.

По его словам, целью является ограничений роста задолженности у заемщиков, поэтому по второй модели есть определенные запреты на сделке.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит ЦБ ограничивать выдачу ипотеки россиянам.

Банки Россия Кредиты Центробанк

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