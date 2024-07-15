15 июля 2024, 16:25

Нарушения нашли в рекламе Альфа-банка с Инстасамкой

РИА «Новости»
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Дело за нарушение закона о рекламе завела Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по жалобе зрителя, посмотревшего совместный клип певицы Инстасамки и Альфа-банка. На это указали в постановлении, опубликованном в базе решений и правовых актов ведомства.

В тексте документа отметили, что закон предусматривает включение наименования компании в рекламе банковских услуг. Но в появившемся на YouTube-канале исполнительницы Инстасамки этих данных нет, хотя артистка прямо рекламирует услуги бренда банка.

«Спорным в рекламируемом объекте является выражение: „Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С „Альфой“ я богата, я трачу без тормозов», - говорится в тексте постановления.

За нарушение исполнительнице и банку грозит штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

В начале ноября прошлого года ФАС завела дело против Альфа-банка по жалобе зрителя, увидевшего рекламу о кредитных картах. Заявитель подчеркнул, что в рекламе крупным шрифтом показали информацию о бесплатном обслуживании карты, но в сноске говорилось, что бесплатным станет только первый год кредита, а после владельцу придется платить 990 рублей.

Банки ФАС России Реклама Инстасамка
15 июля 2024, 13:20
«Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам
РИА «Новости»
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Компания «Роснано» договорилась с банками о 20% дисконте по кредитам и досрочно погасила долговые обязательства. Об этом сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.

«В 2024 году достигнуты и реализованы договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств», - отметил он.

Компания выплатила кредиторам около 80% долга, накопленного до 2021 года. Размер дисконта составил 20%.

Большую часть долга «Роснано» выплатила из собственных средств, вырученных от продажи части портфеля, уточнили в компании. Теперь там начнут новый инвестиционный цикл.

«Выделенные после спектрального анализа активов и пересборки центры компетенций, поддерживающие проекты на ранних стадиях развития, станут точками сборки для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры», - рассказал представитель «Роснано».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался судьбой бывшего главы компании Анатолия Чубайса.

Кредиты Роснано
14 июля 2024, 03:49
Стало известно, кто из россиян получит самую маленькую пенсию
РИА «Новости»
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Отсутствие официальной информации о трудовом стаже может оказать негативное влияние на размер будущей пенсии. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент РЭУ имени Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По словам эксперта, чем больше человек работает без официального трудового стажа, тем меньше будет его пенсия.

«Важно, чтобы квалифицированный труд оплачивался достойно, а отчисления в Социальный фонд могли обеспечить достойную старость», - подчеркнула Мирзабалаева.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение об индексации пенсий работающим пенсионерам давно назрело. Закон об индексации пенсий работающим пожилым россиянам вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Пенсионеры Россия
13 июля 2024, 16:10
Семьи с двумя и более детьми получат налоговую выплату
Freepik
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В России семьи, воспитывающие двоих и более детей, ежегодно будут получать налоговые выплаты. Закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте нормативно-правовых актов.

Сумма выплаты подразумевает разницу между размером расчетного исчисленного НДФЛ за 12 месяцев и суммой, исчисленной за аналогичный период дохода по ставке 6%. По итогам года семьям вернут разницу между 13% и 6% налога.

В документе указано, что на налоговые выплаты смогут рассчитывать граждане, которые постоянно живут в России и платят налоги. При этом ежемесячный доход семьи не должен быть больше 1,5 нормы прожиточного минимума.

На днях представители Минтруда сообщили, что в России сумма ежемесячного единого пособия на детей составляет 15 тысяч рублей. Такую выплату могут получать все нуждающиеся семьи с момента рождения ребенка до достижения им 17 лет.

Дети Выплаты в России Семья Налоги
13 июля 2024, 15:18
Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1%
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин подписал закон, индексирующий военные пенсии на 5,1% с 1 октября 2024 года. Документ опубликовали на сайте правовых актов.

Размер пенсии военных составлял 85,47% от размера денежного довольствия, с октября этот коэффициент увеличится до 89,32%. После индексации выплаты повысятся в среднем на 500 рублей, указали в комитете Совфеда по соцполитике. Для повышения пенсий деньги выделят из бюджетных ассигнований.

Ранее глава государства назвал справедливой идею об индексации пенсий работающим россиянам. Он отметил, что это решение давно назрело, о нем уже не раз говорили многие люди. Закон о повышении пенсий вступит в силу с января 2025 года.

Пенсия Законы Военные

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