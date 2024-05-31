Нарушения на сумму более 74 млрд рублей обнаружили в Минприроды

Аудитор нашел недоработки в сфере закупок для госнужд, контроля за реализацией объектов инвестпрограммы, ведения сметы казенного учреждения, управления федеральным имуществом, соблюдения правил предоставления субсидий, инвентаризации нефинансовых активов, бухгалтерской и статистической отчетностей.

В общей сложности обнаружили 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых на сумму 74,4 миллиарда рублей. Из них 6,2 миллиона рублей - ущерб федеральной казне.

Счетная палата уличила Минприроды в необеспечении реализации мероприятий трех госпрограмм - «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды» и «Развитие лесного хозяйства». Материалы о недоработках в самом министерстве и Дирекции по обеспечению его деятельности направят в ФАС и Генпрокуратуру.

В прошлом аудитор выявлял нарушения при подключении российских школ к интернету. Кроме того, Счетная палата обнаружила в казне около 17,3 миллиарда рублей невыясненных доходов.