31 мая 2024, 07:58

Нарушения на сумму более 74 млрд рублей обнаружили в Минприроды

РИА «Новости»
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В Минприроды провели проверку расходования средств в 2023 году. Счетная палата выявила более 50 нарушений на сумму свыше 74 миллиардов рублей, сообщил «Коммерсант».

Аудитор нашел недоработки в сфере закупок для госнужд, контроля за реализацией объектов инвестпрограммы, ведения сметы казенного учреждения, управления федеральным имуществом, соблюдения правил предоставления субсидий, инвентаризации нефинансовых активов, бухгалтерской и статистической отчетностей.

В общей сложности обнаружили 56 нарушений и недостатков, в том числе 17 финансовых на сумму 74,4 миллиарда рублей. Из них 6,2 миллиона рублей - ущерб федеральной казне.

Счетная палата уличила Минприроды в необеспечении реализации мероприятий трех госпрограмм - «Воспроизводство и использование природных ресурсов», «Охрана окружающей среды» и «Развитие лесного хозяйства». Материалы о недоработках в самом министерстве и Дирекции по обеспечению его деятельности направят в ФАС и Генпрокуратуру.

В прошлом аудитор выявлял нарушения при подключении российских школ к интернету. Кроме того, Счетная палата обнаружила в казне около 17,3 миллиарда рублей невыясненных доходов.

Генпрокуратура РФ Коррупция Деньги
30 мая 2024, 14:52
Продавцов наушников на маркетплейсах уличили в ценовом сговоре
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В России раскрыли картель продавцов беспроводных наушников на маркетплейсах. Они создали чат, в котором сговаривались о повышении цен и наказании для несогласных с их условиями конкурентов, сообщила ФАС.

«Ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами», - сообщила пресс-служба.

Предприниматели согласовывали синхронное повышение цен, что подтвердилось при сопоставлении переписки и нескольких волн подорожаний. Они наказывали продавцов, не согласившихся присоединиться, а именно оставляли негативные отзывы, занижали рейтинг или заказывали их наушники за границу либо в удаленные регионы, но не забирали.

ФАС возбудила дело о нарушении федерального закона «О защите конкуренции». Участникам картеля грозят оборотные штрафы.

В картельном сговоре подозревали агрегаторов такси и продавцов куриных яиц. В Москве раскрыли картель частных охранных предприятий.

ФАС России Магазины Бизнес Деньги Маркетплейсы
29 мая 2024, 23:47
Роснано снова предупредило о рисках банкротства
Pxhere
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Группа «Роснано» снова может столкнуться с риском банкротства, если ей не предоставят дополнительную господдержку. Это следует из отчета компании, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Оборотные активы фирмы по состоянию на 31 декабря 2023 года оказались «существенно больше краткосрочных обязательств». Несмотря на это, Роснано допустило, что в обозримом будущем обязательства вряд ли обеспечат активами в достаточной степени. Это связано с неопределенностью прогнозов сроков и параметров их реализации.

«Исходя из оценки состояния ликвидности группы эмитента в ближайшем будущем потребуется дополнительное финансирование», - уточнили в отчете.

В противном случае «высока вероятность возникновения признаков банкротства», заявили в Роснано.

Впервые о подобных рисках из-з «кредиторской задолженности» корпорация сообщила минувшей осенью. За год до этого власти обсуждали ликвидацию Роснано.

Деньги Роснано
29 мая 2024, 19:28
Минфин предложил повысить налог на прибыль для IT-компаний
Freepik
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В России налог на прибыль для IT-компаний могут поднять до 5%. Законопроект об изменениях в налоговой системе предложил Минфин РФ.

С 2025 по 2027 годы ставка налога на прибыль для предприятий отрасли для зачисления в региональные бюджеты не изменится и будет составлять 0%. А ставка налога для зачисления в российский госбюджет составит 5%.

Ранее Минфин предложил ввести вычеты по подоходному налогу (НДФЛ) для граждан при сдаче нормативов ГТО и ежегодном прохождении диспансеризации. Работодатели смогут применять их при выплате ежемесячной зарплаты и исчислении налога на доходы.

Выплаты в России Налоги Минфин РФ Россия
29 мая 2024, 17:20
Путин подписал закон о введении лимита в 100 тысяч рублей на разовые переводы
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Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий лимит на разовые банковские переводы. Теперь он составляет 100 тысяч рублей. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Новый закон снизит риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Он касается разовых банковских переводов россиян без открытия счета при упрощенной идентификации, для которой финансовой организации предоставляются только паспортные данные. До нововведения упрощенный порядок действовал для отправки денег через банк от 15 тысяч рублей, а максимальная сумма перевода не ограничивалась.

Документ вступит в силу со дня подписания - 29 мая.

Ранее Центробанк заявил о недопустимости ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами одного гражданина в разных банках. Исключение можно сделать только в тех случаях, когда сумма перемещаемых средств превышает 30 миллионов рублей.

Банки Рубль Законы Терроризм Владимир Путин Деньги

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