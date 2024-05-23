23 мая 2024, 14:19

Налоговый режим для самозанятых не станут менять до 2028 года

РИА «Новости»
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Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года. С таким заявлением на парламентских слушаниях в Госдуме заявил министр финансов Антон Силуанов, сообщило РИА «Новости».

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем», - подчеркнул глава Минфина в ответ на вопрос спикера ГД Вячеслава Володина о возможности изменения режима самозанятых.

С учетом этого, по словам Силуанова, все предложения, «которые сейчас были до этого озвучены», будут реализоваться.

Публичное обсуждение налоговых изменений стартовали 20 мая в комитете Госдумы по бюджету и налогам. В них принимают участие в том числе бизнес-объединения, эксперты и ученые.

О работе над модернизацией налоговой системы страны в конце апреля сообщал президент Владимир Путин, пояснив, что к этому подключены члены правительства вместе с деловыми, общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом.

«Модернизация фискальной системы должна обеспечить более справедливое распределение налоговой нагрузки», - подчеркивал глава государства.

Налоги Россия
23 мая 2024, 15:03
Имущество США в России разрешили использовать для компенсации изъятия активов
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин разрешил использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия имущества РФ в США.

Указ главы государства разместили на сайте опубликования правовых актов.

Своим указом Путин разрешил использовать американское имущество на территории России для компенсации ущерба от изъятия активов России в США.

Официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт ранее заявил, что правительство страны не поддерживает конфискацию заблокированных активов России в пользу Украины.

Пресс-служба представительства России в Евросоюзе отмечала, что странам сообществам рано или поздно все равно придется вернуть российские активы.

Дипломаты напоминали, что изъятие российских финансовых резервов повлечет за собой непредсказуемые последствия для мировой экономики.

США Россия Владимир Путин
23 мая 2024, 08:41
Италия стала главным импортером российского газа в Евросоюзе
РИА «Новости»
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В марте Италия почти втрое нарастила закупки российского газа, до рекордных показателей за год. Эта страна стала крупнейшим потребителем отечественного топлива в Евросоюзе.

Данные статслужбы проанализировало РИА «Новости». В марте поставки газа из России в Евросоюз увеличились на 2,3%, до 1,14 миллиарда евро. Из них по трубопроводам перекачали топливо стоимостью 602,6 миллиона евро.

Крупнейшим покупателем российского газа стала Италия. В марте она нарастила поставки в 2,6 раза, до 238,5 миллиона евро. Это рекордный показатель за последний год. Больше топлива итальянские компании закупили только в феврале 2023 года, на сумму 282 миллиона евро.

Испания нарастила экспорт в 1,7 раза, до 196 миллионов евро, и заняла второе место по объему закупок газа у России в марте. Третья строчка досталась Венгрии, которая потратила 174 миллиона евро.

Италия не сможет отказаться от российского газа , заявил экономист Александр Разуваев. Альтернативными, но не равноценными поставщиками он назвал Азербайджан и Алжир.

Италия Экспорт Газ Газпром
23 мая 2024, 07:14
Вступило в силу решение ЕС об изъятии доходов от активов России
РИА «Новости»
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Постановление Совета Евросоюза об изъятии доходов от реинвестирования российских активов вступило в силу 23 мая. Власти обязали депозитарии переводить эти деньги Еврокомиссии для поддержки Украины.

Постановление об изъятии доходов от активов опубликовали в официальном журнале ЕС. В документе заявили, что заморозка счетов привела к непредвиденному накоплению средств у депозитариев ценных бумаг. Эти деньги сочли не подпадающими под нормы защиты суверенных активов.

«Чистая прибыль, <…>, начисляется центральным депозитариям ценных бумаг в результате реализации запрета <…>, должна быть направлены на поддержку Украины, ее восстановление и реконструкцию, а также ее самозащиту», - заявил Совет ЕС.

Европейским депозитариям предстоит дважды в год передавать 99,7% полученной прибыли в бюджет ЕС. Еврокомиссия потратит эти деньги на помощь Украине.

Рано или поздно Евросоюз обяжут вернуть России изъятые деньги , предупредило постпредство. Дипломаты заявили о непредсказуемых последствиях новых ограничений для экономики.

Санкции Россия Евросоюз Центробанк
22 мая 2024, 15:10
ЦБ заявил о недопустимости внедрения суточных лимитов при бесплатных переводах
РИА «Новости»
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Банки страны не должны вводить суточные лимиты при бесплатных переводах клиента себе же. Об этом заявили в пресс-службе ЦБ России.

«Банки не могут ограничивать размер или количество бесплатных переводов в сутки между счетами гражданина в разных банках в пределах 30 миллионов рублей», - указали в регуляторе.

В Центробанке уточнили, что по закону такие переводы идут без комиссии. Регулятор призвал все российские банки в кратчайшие сроки обеспечить выполнение условий закона.

В пресс-службе ЦБ добавили, что у человека есть право перевести часть или всю сумму между своими счетами не только по реквизитам, но и через Систему быстрых платежей. Есть исключение в виде переводов непосредственно в отделениях банков и операций с использованием карт.

Закон вступил в силу с 1 мая. По нему, россияне могут переводить без комиссии до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках.

Как сообщал РБК 7 мая, Сбербанк внедрил новое правило переводов. Однако кредитная организация оставила дневной лимит в два миллиона рублей.

Банки Рубль Законы Центробанк

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