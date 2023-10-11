Нагрузка на нефтяную отрасль России останется прежней
Российские правительство пока не планирует увеличивать налоговую нагрузку на нефтяную отрасль. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, его процитировал ТАСС.
«Это все в бюджетных корректировках будет учтено. Без повышения налоговой нагрузки», - сказал зампредседателя кабмина.
Новак добавил, что бюджет будут принимать во втором чтении. Именно тогда решатся указанные вопросы, подытожил вице-премьер.
Ранее правительство сообщило о возвращении топливного демпфера в России с 1 октября. Власти внесли поправки в Налоговый кодекс и повысили коэффициент по демпферу с 0,5 до 1,0.
Изменения утвердили, чтобы увеличить компенсацию нефтеперерабатывающим предприятиям выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. В кабмине пояснили, что этот механизм поможет стабилизировать ситуацию и поддержать НПЗ.