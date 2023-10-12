Надо ли возвращать? Юрист объяснил, что делать при получении ошибочного перевода денег

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Юрист предупредил, что присваивать переведенные по ошибке деньги нельзя. Отправители могут подать в суд, и тогда придется компенсировать не только отправленные средства, но и судебные издержки.

Но, как оказалось, переводить на незнакомый номер по просьбе отправителя тоже не стоит - это может быть частью мошеннической схемы. Иногда аферисты так поступают, чтобы запутать цепочку переводов.

Другой вариант мошенничества - прислать фальшивое СМС о пополнении счета и сразу позвонить с просьбой вернуть деньги. На эту удочку попадаются доверчивые граждане, которые делают перевод, не проверив, изменился ли баланс счета.

Так что при поступлении чужих денег на карту, есть только один безопасный план действий - обратиться в банк и написать заявление на возврат денег на счет, с которого они поступили.

В начале октября стало известно, что москвичка потеряла более двух с половиной миллионов рублей из-за СМС. В сообщении был файл с вредоносной программой, через которую мошенники получили удаленный доступ к телефону женщины и перевели деньги с ее счетов в онлайн-банке.