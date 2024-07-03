03 июля 2024, 00:37

«Надежность банка не важна». Как выгодно взять ипотеку?

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Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно — если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Сбербанк поднял ставку по ипотечным кредитам на 1,3%. Теперь она будет не ниже 19,5% годовых. Взять более выгодные кредиты все еще можно - если не ориентироваться на крупнейшие и известные финансовые организации. Об этом рассказал Член Гильдии риэлторов Москвы Константин Барсуков в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко.

Эксперт обратил внимание, что россияне при выборе банка для ипотечного кредитования в первую очередь обращают внимание на надежность финансовой организации. При этом, по словам Барсукова, этот показатель вообще не имеет значения.

«Надежность банка вообще не важна - вы деньги не даете, вы деньги берете. Чего люди боятся - если у банка отберут лицензию и он обанкротится, то к ним придут и скажут: отдавай весь долг сразу. Это не так. Условия кредитного договора для вас нарушены не будут. У вас кредит на каких условиях был выдан, на таких условиях вы его выдавать и будете. Просто вы будете выдавать не этому банку, а его правопреемнику. Поэтому вам абсолютно не важно, надежный банк - ненадежный», - объяснил Барсуков.

При выборе банка эксперт предложил обращать внимание на три критерия: процентная ставка, удобство обслуживания и удобство проведения сделки. Причем первый показатель для клиентов значительно важнее остальных.

«А смотреть ставки, брать кредиты в банках, которые очень дорогие как, например, Сбербанк - вообще не рекомендую», - подытожил Барсуков.

Эксперт добавил, что не ожидает снижения цен на новостройки в Москве после отмены льготной ипотеки.

Банки Недвижимость Кредиты Ипотека
02 июля 2024, 00:32
Сбербанк поднял ставки по рыночным ипотечным программам
РИА «Новости»
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Сбербанк со 2 июля повысил ставки по базовым рыночным программам ипотеки на 1,3 процентных пункта, причем минимальные теперь составят 19,5%. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Внесение изменений связано с ростом доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом они не коснутся программ с господдержкой.

«Таким образом, минимальные ставки по базовым программам на „Домклик“ для ипотеки на новостройки, вторичное жилье, строительство дома и по программе рефинансирования - от 19,5%», - уточнила кредитная организация.

Пресс-служба банка уточнила, что ставки для ипотеки на загородную недвижимость и землю составят от 19,8%, на гараж, машино-место или кладовую - от 20%, по программам «Военная ипотека» и «Коммерческая ипотека» от 18,9% и от 21% соответственно. При этом размер ставки не будет изменен по ранее подписанным кредитным договорам.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко предупредила, что застройщики не смогут обеспечить льготные ставки по ипотеке.

Банки Россия Ипотека
01 июля 2024, 23:58
Россиянам рассказали, кто получит двойную пенсию в 2024 году
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Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них — родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

Некоторые категории россиян могут получить сразу две пенсии. Среди них - родители погибших военнослужащих и федеральные госслужащие. Об этом «Газете.ru» сообщил кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета «Синергия» Сергей Зайнуллин.

«Претендовать на две пенсии могут девять категорий граждан РФ. Первая из них - родители военнослужащих, погибших во время военной службы или умерших от военной травмы после увольнения», - отметил он.

Также в перечень вошли вдовы военнослужащих и нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшие после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Кроме того, две пенсии могут назначить членам семей умерших граждан из числа космонавтов, работникам летно-испытательного состава и федеральным госслужащим.

По словам Зайнуллина, двойную пенсию можно оформить, если руководство делало дополнительные взносы в НПФ.

Ранее сообщалось, что 1 июля некоторые пенсионеры будут получать повышенные выплаты. К ним относятся работающие пенсионеры, уволившиеся в июне, люди, достигшие 80-летнего возраста и инвалиды.

Пенсия Пенсионеры Семья Космонавты Военные Инвалиды
01 июля 2024, 22:43
Всемирный банк оценил рост доходов россиян
РИА «Новости»
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Россия попала в категорию стран с высокими доходами населения. Это следует из публикации в блоге Всемирного банка.

По данным Всемирного банка, в 2023 году валовый национальный доход на душу населения в России составил 14 250 долларов. Годом раньше этот показатель был на уровне 12 830 долларов.

Рост доходов россиян в организации объяснили увеличением оборонных расходов государства, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.

В июне Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики. В начале 2024 года финансовая структура предсказывала рост до 1,3%, но уже к лету повысила этот показатель более чем в два раза - до 2,9%.

По ожиданиям ВБ, в 2025 году рост составит 1,4%, хотя изначально предсказывался на уровне 0,9%.

Банки Доходы Всемирный банк
01 июля 2024, 11:14
В России подскочили продажи черной икры
РИА «Новости»
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В России увеличился спрос на черную икру. В первом полугодии продажи деликатеса возросли на 9%, сообщил РБК.

Анализ данных оператора фискальных данных «Платформа ОФД» показал, что с 1 января по 15 июня количество покупок осетровой икры увеличилось на 9% в целом по России и на 14% в Москве и Московской области.

Увеличились и размеры банок. Самыми популярными в нынешнем году стали стеклянные и жестяные тары по 50–100 граммов, хотя в прошлом россияне чаще покупали черную икру объемом 30–50 граммов.

Продажи черной икры в денежном выражении росли медленнее, чем в натуральном. В январе-июне россияне потратили на нее 2,9 тысячи рублей - на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российская ассоциация экспертов рынка ритейла предупредила о возможном росте цен на икру осетровых и лососевых рыб. Это связано с запуском маркировки деликатеса и уходом контрафакта.

Еда Экспорт Магазины Экономика Продукты Импортозамещение

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